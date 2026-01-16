Sáng nay (16/1), TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 100 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Khoa học TSL (Công ty TSL) và Công ty CP Khoa học công nghệ Avatek (Công ty Avatek). Các bị cáo bị xét xử về các tội: Giả mạo trong công tác, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ và Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Trong đó, 3 bị cáo được xác định giữ vai trò chính gồm: Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch HĐTV Công ty TSL), Hồ Thị Thanh Phương (Giám đốc điều hành Công ty TSL, sau đó là người sáng lập Công ty Avatek) và Nguyễn Hà Linh (cựu Phó giám đốc Công ty TSL - chi nhánh Hà Nội, Giám đốc Công ty Avatek). Ba bị cáo này bị xét xử về tội “Giả mạo trong công tác” và “Đưa hối lộ”.

Bị cáo Đoàn Hữu Lượng. Ảnh: VH

Đặc biệt, bị cáo Nguyễn Nam Khánh (cựu cán bộ thuộc Văn phòng Chính phủ; chồng của Nguyễn Hà Linh) bị xét xử về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”.

Phiên tòa dự kiến kéo dài tới ngày 2/2, do thẩm phán Nguyễn Thị Hà (Phó Chánh Tòa Hình sự TAND TPHCM) làm chủ tọa.

Theo cáo buộc, từ năm 2020 - 4/2025, vì mục đích thu hút khách hàng, tăng doanh thu và lợi nhuận, lãnh đạo Công ty TSL đã thống nhất chủ trương phát hành song song phiếu kết quả thử nghiệm thật và giả. Phiếu giả được lập trong nhiều trường hợp không có mẫu kiểm nghiệm, có mẫu nhưng không tiến hành thử nghiệm hoặc có thử nghiệm nhưng bị chỉnh sửa chỉ tiêu, làm sai lệch kết quả và thời gian phát hành theo yêu cầu của khách hàng.

Những phiếu kết quả thử nghiệm giả này sau đó được sử dụng để hoàn thiện hồ sơ công bố, tự công bố sản phẩm, xin cấp các chứng nhận như HACCP, VietGAP, hữu cơ… nhằm đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, thực phẩm chức năng, nông sản, thủy sản.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TP

Theo kết quả điều tra, Công ty TSL đã phát hành hơn 118.000 phiếu kết quả thử nghiệm giả cho gần 13.000 doanh nghiệp, cá nhân, thông qua hàng trăm đơn vị trung gian, môi giới; thu lợi bất chính hơn 117 tỷ đồng.

Giai đoạn từ tháng 3/2023 - 4/2025, bị cáo Hồ Thanh Phương tách ra làm riêng và mở Công ty Avatek, chỉ đạo đồng phạm phát hành 102.591 phiếu kết quả thử nghiệm giả cho 11.556 doanh nghiệp, cá nhân; thu lợi bất chính 83,7 tỷ đồng.

Công ty Avatek từng thực hiện kiểm nghiệm sản phẩm kẹo Kera của Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị em rọt (của Quang Linh Vlog, hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du mục) và kiểm nghiệm sữa Hiup trong vụ án sản xuất hàng giả là thực phẩm tại Công ty Z Holding.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của hai công ty này, Đoàn Hữu Lượng, Hồ Thị Thanh Phương và Nguyễn Hà Linh đã đưa 3,38 tỷ đồng cho Nguyễn Nam Khánh nhằm hối lộ các cá nhân có thẩm quyền giải quyết hồ sơ liên quan.

Theo cáo buộc, trong vòng 5 năm, bị cáo Nguyễn Nam Khánh đã chi 920 triệu đồng để biếu xén, quà cáp vào dịp lễ, Tết cho một số cá nhân. Với số tiền còn lại 2,4 tỷ đồng, ông Khánh đã “bỏ túi”.