Ngày 19/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết đang thụ lý, xác minh vụ “chết người chưa rõ nguyên nhân” xảy ra vào hôm 17/11 tại ấp 1, xã Vị Thanh 1. Nạn nhân là một phụ nữ chưa rõ danh tính, khoảng 30 – 35 tuổi.

Theo công an, người phụ nữ này cao 1m45, tóc dài nhuộm vàng nâu, chân mày xăm; trên lưng có hình xăm con phượng màu xanh đen và vùng gần cổ có hình xăm hoa hồng đỏ.

Khi được phát hiện, nạn nhân mặc áo thun vàng có chữ “Red” màu trắng, quần âu đen, mang tất màu nâu; ngón tay giữa và áp út tay phải đeo hai nhẫn kim loại màu vàng, ngón áp út tay trái đeo một nhẫn; trên cổ đeo dây chuyền bằng kim loại màu trắng.

Người này đeo đồng hồ dây da màu đen nhãn hiệu Rado và điều khiển xe máy Nouvo LX màu đỏ – đen, biển kiểm soát 66N1-203.72.