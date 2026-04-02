Ngày 2/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết đã bắt tạm giam thêm 7 bị can để điều tra về hành vi cướp giật tài sản, liên quan vụ dàn cảnh cướp giật của du khách tại khu tham quan Liên Hoa Bảo Tháp (Công ty Tân Huê Viên, xã An Ninh).

Các bị can gồm: Nguyễn Văn Linh (41 tuổi) và Trần Ngọc Huyền (36 tuổi, cùng ngụ An Giang); Nguyễn Văn Trường Giang Anh (37 tuổi) và Nguyễn Thị Liễu (38 tuổi, cùng ngụ Đồng Tháp); Nguyễn Văn Tuấn (51 tuổi, An Giang); Hồ Thị Thanh Tuyền (49 tuổi, ngụ phường Cái Khế, TP Cần Thơ) và Nguyễn Thị Diễm (28 tuổi, không có nơi đăng ký thường trú cố định).

7 đối tượng vừa bị khởi tố bắt giam. Ảnh: CACC

Đến nay, liên quan đường dây dàn cảnh cướp giật quy mô lớn này, Công an TP Cần Thơ đã khởi tố 27 bị can. Trong số 14 đối tượng bị phát lệnh truy tìm trước đó, lực lượng công an đã bắt giữ 7 người.

Theo kết quả điều tra ban đầu, sau khi công trình Liên Hoa Bảo Tháp khánh thành, thu hút đông du khách, nhóm hơn 20 đối tượng đã lợi dụng sự đông đúc để dàn cảnh móc túi, cướp giật tài sản. Nhóm này được xác định có sự phân công vai trò cụ thể.

Trong đó, Huỳnh Thị Bích Thủy (44 tuổi, ngụ An Giang) là người cầm đầu, trực tiếp thực hiện hành vi cướp giật trong các clip lan truyền trên mạng xã hội.