Công an TP Cần Thơ ngày 28/2, tổ lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Công an và Giám đốc Công an TP về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ.

Theo đó, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Công an, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ trao quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thượng tá lên Đại tá đối với ông Hà Bảo Huy, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ - biệt phái tại Ban Nội chính Thành ủy Cần Thơ.

Trao quyết định thăng cấp bậc hàm từ Trung tá lên Thượng tá cho Phó trưởng Phòng CSGT Công an TP Nguyễn Văn Trang.

Tại buổi lễ, Công an TP đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Công an về việc giải thể 9 Công an huyện, quận. Đồng thời công bố quyết định điều động, bố trí công tác đối với 9 trưởng phòng nghiệp vụ.

Trao quyết định về việc nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với 13 lãnh đạo cấp phòng, cấp huyện theo chế độ.

Lãnh đạo Công an TP Cần Thơ trao các quyết định điều động cho lãnh đạo các đơn vị được điều động. Ảnh: ANCT

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận ghi nhận, biểu dương những đóng góp quan trọng của các lãnh đạo, cán bộ trong thời gian qua.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận nhấn mạnh, việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy là chủ trương lớn của Bộ Công an, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường lực lượng cho Công an cấp cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Giám đốc Công an TP Cần Thơ đề nghị các cán bộ, lãnh đạo nghỉ hưu tiếp tục phát huy phẩm chất, bản lĩnh người chiến sĩ công an nhân dân, tham gia tích cực vào công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

Đối với các cán bộ, lãnh đạo được điều động, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, bắt tay ngay vào công việc, đảm bảo không để gián đoạn, ảnh hưởng đến nhiệm vụ chuyên môn. Các đơn vị cần nhanh chóng triển khai công tác tổ chức, nhân sự và kiện toàn bộ máy theo kế hoạch của Công an TP.

Giám đốc Công an TP Cần Thơ trao quyết định và tặng hoa các cán bộ nghỉ hưu trước hạn tuổi. Ảnh: T.X

Đặc biệt, Giám đốc TP Cần Thơ lưu ý các đơn vị sau khi triển khai quyết định phải lập tức bắt tay ngay vào công việc từ ngày 1/3, không để công việc gián đoạn, nhất là trong lĩnh vực điều tra.

Đồng thời, các đơn vị phải bàn giao hồ sơ, tài liệu, trang thiết bị phương tiện công tác theo đúng kế hoạch...