Ngày 3/8, Công an phường An Phú phối hợp với Công an TPHCM điều tra, làm rõ và xử lý các đối tượng liên quan vụ hỗn chiến xảy ra bên trong và trước quán bar Lắc Chill Hub trên đường D1, khu dân cư Việt Sing.

Các đối tượng đánh nhau bên trong quán bar Lắc Chill Hub. Ảnh: Cắt từ clip

Theo thông tin ban đầu, tối 2/8, khi nhiều khách đang vui chơi trong không gian sôi động của quán bar Lắc Chill Hub, một số thanh niên xảy ra mâu thuẫn, xô đẩy rồi lao vào ẩu đả ngay tại khu vực chính của quán.

Chỉ trong ít phút, vụ việc leo thang thành hỗn chiến. Dù nhân viên và lực lượng bảo vệ quán kịp thời can ngăn, lập lại trật tự, nhóm người liên quan vẫn tiếp tục kéo ra khu vực phía trước quán.

Tại đây, các bên lớn tiếng chửi bới, thách thức rồi rượt đuổi, đánh nhau, gây náo loạn khu dân cư.

Nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt để ổn định tình hình, đưa những người liên quan về trụ sở làm việc. Đồng thời, cơ quan chức năng trích xuất camera an ninh của quán và khu vực xung quanh để nhận diện các đối tượng, phục vụ công tác điều tra và xử lý theo quy định.

Liên quan vụ việc, phía quán bar Lắc Chill Hub cho biết nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn giữa một số khách đang có mặt tại quán. Cơ sở này cũng khẳng định đang phối hợp với cơ quan chức năng để phục vụ công tác xác minh, làm rõ vụ việc.