Hôm nay, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Lâm Minh Tuấn (39 tuổi, ngụ phường Bảy Hiền) về hành vi gây rối trật tự công cộng trong vụ việc hành hung người lớn tuổi giữa đường phố mà clip trên mạng xã hội lan truyền gây bức xúc.

Nạn nhân bị hành hung là ông Đ.K.T. (72 tuổi, ngụ phường Tân Sơn Nhì).

Công an lấy lời khai Nguyễn Lâm Minh Tuấn. Ảnh; CA

Trước đó clip lan truyền trên mạng xã hội đã quay lại diễn biến Tuấn hành hung ông T. ngay giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nguyễn Thị Minh Khai, phường Sài Gòn.

Hình ảnh clip cho thấy xe ô tô dừng giữa ngã tư, cạnh đó có 1 xe gắn máy đổ xuống đường. Người đàn ông trung niên đã liên tiếp đánh vào bụng, mặt của một người lớn tuổi. Khi người dân xung quanh can ngăn thì người trung niên mới lên xe bỏ đi.

Ngay sau đó, các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM phối hợp cùng Công an phường Sài Gòn truy xét, đưa Tuấn về làm việc và tiến hành ghi lời khai của ông T.

Clip của người đi đường quay lại cho thấy, Tuấn hành hung ông T. giữa nơi đông người, gây ùn tắc giao thông. Ảnh: Cắt từ clip

Tuấn lên xe ô tô bỏ đi sau khi hành hung người giữa ngã tư. Ảnh: Cắt từ clip

Qua điều tra xác định, 16h30 chiều 12/9, Tuấn lái ô tô lưu thông tại giao lộ nói trên. Do đường đông đúc và cho rằng, ông T. chạy xe gắn máy nhưng không nhường đường cho ô tô nên Tuấn bực tức xuống xe cự cãi.

Tuấn khai rằng, lúc nóng giận đã mất kiểm soát nên hành hung ông T. trên đường phố đông người. Tại cơ quan Công an, Tuấn tỏ ra ăn năn và gửi lời xin lỗi ông T.