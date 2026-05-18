Ngày 18/5, Công an TPHCM cho biết đã phối hợp với Sở Y tế làm rõ thông tin quảng cáo trên mạng xã hội liên quan đến sản phẩm thuốc dự phòng trước phơi nhiễm HIV mang nhãn hiệu Yeztugo của Công ty Gilead Science Inc (Hoa Kỳ).

Theo cơ quan công an, không có sản phẩm nào như trên được đăng ký, cấp phép hay bán tại thị trường Việt Nam như thông tin lan truyền.

Hình ảnh hộp thuốc mà T.T.H. đã tạo, cắt ghép. Ảnh: CA

Trước đó, trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện hàng loạt thông tin quảng cáo về sản phẩm thuốc dự phòng trước phơi nhiễm HIV mang nhãn hiệu Yeztogo của Công ty Gilead Science Inc (Hoa Kỳ). Các bài viết này sử dụng những từ ngữ giật gân như “PrEP tiêm”, “vaccine HIV”, “thuốc về trong tháng 8”, “2,5 triệu đồng/mũi”… gây chú ý và hoang mang trong dư luận.

Vào cuộc xác minh, Công an TPHCM phối hợp với Sở Y tế phát hiện loại thuốc trên chưa được cấp phép lưu hành tại Việt Nam; Công ty Gilead Science Inc cũng không sản xuất hoặc ủy quyền nhập khẩu, phân phối sản phẩm này tại thị trường trong nước.

Đáng chú ý, người đứng sau các bài đăng này là T.T.H., đang công tác tại một bệnh viện ở TPHCM.

Công an TPHCM đã phối hợp với Sở Y tế xác minh, làm rõ thông tin lan truyền về “đường dây thuốc phơi nhiễm HIV giả”. Ảnh: CA

Qua đấu tranh, H. khai nhận do biết sản phẩm Yeztogo được Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) phê duyệt và đang được dư luận quan tâm, H. đã lên các website nước ngoài lấy thông tin về hoạt chất, công dụng, hàm lượng và hình ảnh hộp thuốc.

Sau đó, H. dùng phần mềm chỉnh sửa, ghép thông tin để tạo ra hình ảnh hộp thuốc như một sản phẩm được sản xuất thực tế rồi đăng lên trang cá nhân nhằm mục đích tăng tương tác, câu "like".

Đáng chú ý, nhiều người dùng Internet có xu hướng chia sẻ thông tin theo tâm lý đám đông, chưa kiểm chứng nguồn tin, dẫn đến hiểu sai bản chất vụ việc, thậm chí quy kết đây là “đường dây thuốc giả” dù chưa có kết luận chính thức của cơ quan chức năng.

Công an đã làm rõ, thực tế T.T.H không có hoạt động sản xuất, mua bán loại thuốc này. Đến thời điểm hiện tại, chưa ghi nhận trường hợp người dân nào mua, sử dụng sản phẩm hoặc bị ảnh hưởng sức khỏe từ các bài đăng của H.

Sau khi làm việc với cơ quan công an, đương sự đã nhận thức được hành vi vi phạm, gỡ bỏ toàn bộ bài viết và cam kết không tái diễn.

Thanh tra Sở Y tế TP cũng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với đương sự T.T.H. về hành vi “Quảng cáo thuốc chưa được cấp giấy đăng ký lưu hành hoặc giấy đăng ký lưu hành hết hiệu lực”, số tiền là 35 triệu đồng.