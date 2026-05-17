Công an cấp xã, phường ngày ra quân thực hiện cao điểm. Ảnh: CA

Xác định năm 2026 là năm bản lề tạo nền móng, Công an TPHCM triển khai cao điểm 45 ngày đêm (từ ngày 15/5 đến hết 30/6/2026) với mục tiêu: "Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn".

Công an cấp cơ sở tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng SOS An ninh, trật tự. Ảnh: CA

Đây được xem là đợt tổng tấn công quy mô lớn nhằm rà soát từng đối tượng, kiểm tra từng địa bàn, qua đó đánh giá thực chất tình hình nguồn cung, nguồn cầu, người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy. Đồng thời, lực lượng chức năng sẽ tập trung bóc gỡ các ổ nhóm, triệt xóa các tụ điểm phức tạp, làm rõ các tuyến, địa bàn và phương thức hoạt động của tội phạm ma túy.

Không chỉ tập trung vào tội phạm ma túy, đợt cao điểm này còn hướng tới đấu tranh đồng bộ với các loại tội phạm khác như hình sự, kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và tội phạm công nghệ cao.

Lực lượng CSGT TPHCM kiểm tra nồng độ cồn, ma túy đối với người điều khiển phương tiện giao thông. Ảnh: CA

Ban giám đốc Công an TPHCM đã có quan điểm xuyên suốt, là xử lý quyết liệt từ gốc, triệt phá toàn bộ đường dây, bắt giữ đối tượng cầm đầu và các mắt xích trung gian, kiên quyết không để hình thành các "điểm nóng" gây bức xúc trong nhân dân.

Để chiến dịch đạt hiệu quả cao nhất, Giám đốc Công an TPHCM chỉ đạo toàn lực lượng thực hiện nghiêm túc phương châm “đánh đúng, đánh trúng, đánh tận gốc”. Và tiêu chí 5 rõ trong chỉ đạo gồm: rõ người; rõ việc, rõ trách nhiệm; rõ thẩm quyền và rõ thời hạn, kết quả.

Ra mắt Câu lạc bộ chủ nhà trọ - an ninh, an toàn, nói không với ma túy. Ảnh: CA

Đặc biệt, kết quả chuyển hóa địa bàn sẽ được gắn chặt với trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị, lực lượng cơ sở.

Bên cạnh đó, Công an TPHCM sẽ đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, khai thác triệt để dữ liệu từ Đề án 06 vào công tác quản lý đối tượng, quản lý địa bàn.

Đợt cao điểm này cũng gắn liền với phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, nhằm khích lệ tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và ý chí "vì nhân dân phục vụ" của mỗi cán bộ, chiến sĩ, quyết tâm đưa TPHCM trở thành đô thị an toàn, văn minh và hiện đại.