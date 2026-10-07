Cơ quan công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 9 bị can trong vụ án mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó có ca sĩ Long Nhật.

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 9 bị can trong vụ án mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại căn hộ chung cư riêng của ca sĩ Long Nhật ở phường Tân Tạo, TPHCM.

Trong đó, ca sĩ Long Nhật (tên thật là Đinh Long Nhật, SN 1967, quê Thừa Thiên Huế) bị đề nghị truy tố về 2 tội danh Tàng trữ trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ca sĩ Long Nhật, tức Đinh Long Nhật khi bị bắt giữ. Ảnh: CA

Theo kết luận điều tra, tối 23/3/2006, tài xế riêng Kiều Quốc Nhã (SN 1987) chở Long Nhật đi công việc. Khi vừa về đến nhà, Long Nhật hỏi Nhã mua giúp 500.000 đồng ma túy đá để sử dụng. Lúc này, Nhã có sẵn ma túy nên đưa cho Long Nhật.

Sau đó, tại căn hộ chung cư, Long Nhật đã cùng Đỗ Minh Giang (SN 1996, quê Lâm Đồng) và trợ lý Nguyễn Minh Nhựt (SN 1996, quê Cà Mau) sử dụng ma túy.

Đối tượng Kiều Quốc Nhã. Ảnh: CA

Đến tối 26/3, Long Nhật gọi người tên Đức (chưa rõ lai lịch) đến massage tại căn hộ. Tại đây, Đức nói còn một ít ma túy và bán cho Long Nhật với giá 1 triệu đồng.

Long Nhật cùng Giang, Nhựt tiếp tục sử dụng số ma túy vừa mua được.

Ngày 28/3, lực lượng Công an phường Tân tạo phối hợp cùng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TPHCM kiểm tra hành chính căn hộ, phát hiện ca sĩ Long Nhật cùng một số người có biểu hiện nghi vấn nên đưa về làm việc.

Kết quả test nhanh cho thấy nhiều người dương tính với chất ma túy, trong đó có Long Nhật.

Quá trình mở rộng điều tra, công an tiến hành khám xét nơi ở của Đỗ Minh Giang (phường Tân Tạo), phát hiện 0,6 gram ma túy được cất giữ trong phòng ngủ.

Giang khai, đây là số ma túy chưa dùng đến ca sĩ Long Nhật giao cho Giang cất giữ.

Qua đấu tranh khai thác, Long Nhật khai có một số lần sử dụng ma túy tại căn hộ. Trong đó, ngày 20/3, Long Nhật chuyển khoản, nhờ trợ lý Nguyễn Minh Nhựt mua ma túy.