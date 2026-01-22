Hôm nay (22/1), Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Các bị can gồm: Chu Nguyên Thăng (Đội trưởng Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa), Cao Hoàng Phúc và Cao Thái Phi.

Công an tống đạt các quyết định và lệnh đối với 3 bị can. Ảnh: CA

Theo điều tra, từ tháng 7 đến giữa tháng 8/2021, thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, số ca tử vong tại TPHCM tăng cao khiến Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa rơi vào tình trạng quá tải.

Với vai trò điều phối toàn bộ hoạt động của trung tâm, Chu Nguyên Thăng đã chỉ đạo Phúc và Phi mua hũ cốt, hình lắc, bảng tên từ các đơn vị bên ngoài thay vì thông qua hợp đồng chính thức giữa Công ty Môi trường đô thị TPHCM và đơn vị cung ứng. Toàn bộ số vật tư này được để ngoài sổ sách kế toán.

Nhóm này không niêm yết giá theo quy định mà tự ý bán cho các cơ sở mai táng với giá cao hơn để chiếm đoạt phần chênh lệch.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định hành vi này giúp các bị can thu lợi bất chính hơn 219 triệu đồng. Trong đó, Chu Nguyên Thăng được xác định là đối tượng chủ mưu, chỉ đạo và hưởng lợi nhiều nhất.

Ngoài số tiền chênh lệch từ vật tư, trong thời điểm dịch bệnh, Thăng còn nhận thêm tiền “bồi dưỡng” từ nhiều cơ sở mai táng với tổng số tiền lên tới hơn 478 triệu đồng.

Cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền bị can Chu Nguyên Thăng chiếm đoạt và thu lợi bất chính là hơn 596 triệu đồng; chưa tính phần hưởng lợi của các đồng phạm khác.

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, rà soát toàn bộ quy trình hoạt động của trung tâm này và làm rõ hành vi sai phạm của từng đối tượng.

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM đề nghị các cơ sở mai táng có liên quan đến vụ việc trên nhanh chóng liên hệ, cung cấp thông tin và tài liệu để phục vụ công tác mở rộng điều tra.