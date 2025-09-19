XEM CLIP:

Hôm nay (ngày 19/9), Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TPHCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng gồm: Lo Kok (SN 1972), Trình Thị Kim Ngọc (SN 1982), Lê Đức Phước (SN 1975), Lê Thị Ngọc Thủy (SN 1994) và Phạm Ngọc Hảo (SN 1985) về tội “Buôn lậu” theo Điều 188 Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất – buôn bán hàng giả, hàng cấm, Phòng Cảnh sát Kinh tế phát hiện đường dây buôn lậu quy mô hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam, do Lo Kok cầm đầu. Từ đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế xác lập chuyên án để điều tra.

Mới đây, ban chuyên án triển khai nhiều mũi trinh sát, khám xét các container, kho hàng tại TPHCM, Tây Ninh và trụ sở công ty, thu giữ toàn bộ hàng nhập lậu cùng nhiều tài liệu, dữ liệu liên quan.

Đối tượng Lo Kok, cầm đầu đường dây buôn lậu hàng từ Trung Quốc về. Ảnh: CACC

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Lo Kok thuê người khác đứng tên thành lập Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại nội thất Khang Minh để làm bình phong, lợi dụng khai báo hải quan điện tử nhằm nhập khẩu 3 container hàng hóa từ Trung Quốc qua cảng Cát Lái vào đầu tháng 9/2025.

Mặc dù hàng hóa có giá trị nhiều tỷ đồng, các đối tượng khai báo thấp hơn thực tế, kê khai thiếu số lượng, làm giả chứng từ, hóa đơn,... để hợp thức hóa hồ sơ, nhằm trốn thuế.