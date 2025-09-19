Ghi nhận của PV VietNamNet trưa nay (19/9), các hộ dân trồng rau ven đường Rạch Cầu Suối (xã Vĩnh Lộc) đang chạy đua với thời gian để cứu vãn vườn rau của mình. Dù nước đã rút, nhưng cảnh tượng hoang tàn khiến họ không khỏi xót xa.

Những luống rau mồng tơi, rau cải, rau dền... bị héo úa, rũ xuống, gần như không thể cứu vãn.

Người dân huy động máy bơm để hút nước, cứu vãn vườn rau rộng hàng nghìn mét vuông. Ảnh: TK.

Ông Trần Văn Kiên, chủ vườn rau 3.000m2, cho biết: "Cả gia đình tôi sống nhờ vườn rau này 6 năm nay. Giờ ngập thế này, thiệt hại không nhỏ, ước tính hàng chục triệu đồng".

Thiệt hại nặng nề hơn cả là trường hợp của ông Nguyễn Văn Thảo và Nguyễn Văn Nam. Vườn rau 7.000m2 của ông Thảo bị ngập gần 100%.

Ông chua xót chia sẻ: "Dù đã bơm nước ra, nhưng rau đã héo úa, chắc phải bỏ đi để trồng lứa mới. Thiệt hại ước tính lên tới cả trăm triệu đồng".

Hoa màu của nông dân bị nước nhấn chìm sau trận mưa lớn chiều tối 18/9. Sau một ngày, nước vẫn ngập lênh láng. Ảnh: TK.

Vườn rau của người dân gần như bị 'xoá sổ' do nước ngập. Ảnh: TK.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Nam (42 tuổi) cũng chịu cảnh trắng tay khi 4.000m2 rau của ông bị ngập hoàn toàn.

Ông Nam buồn bã nói: "Cả nhà tôi sống nhờ vườn rau 7 năm qua, giờ mưa ngập thế này thì không còn gì nữa".

Người nông dân này cho biết, cách đây 5 năm, vườn rau của ông từng bị ngập một lần. Sau đó, ông thuê xe múc đắp bờ cao để ngăn nước từ rạch tràn vào, nhưng cơn mưa lớn hôm qua khiến nước dâng quá nhanh, vượt qua bờ đắp.

Đến sáng nay, ông phải mượn thêm máy móc từ người dân lân cận và sử dụng 5 máy bơm để hút nước ra khỏi vườn. Nguyên nhân ngập lụt nghiêm trọng một phần do Rạch Cầu Suối bị tắc nghẽn bởi rác thải và cây cối, làm giảm khả năng thoát nước.

Ông Nam 'điếng người' nhìn hoa màu ngâm trong nước, thiệt hại hàng trăm triệu. Ảnh: TK.

Trước tình hình này, người dân khu vực tha thiết mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc nạo vét, cải tạo Rạch Cầu Suối.

"Cần phải có giải pháp căn cơ để chúng tôi yên tâm sản xuất, tránh cảnh trắng tay mỗi khi mưa lớn", một người dân chia sẻ.

Lãnh đạo xã Vĩnh Lộc cho biết đang tiến hành thống kê thiệt hại và sẽ có báo cáo chính thức sau.