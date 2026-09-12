110 công dân trên được xác định đến từ 17 tỉnh, thành phố (TPHCM có 42 người; An Giang, Đồng Nai và Khánh Hòa mỗi địa phương có 9 người; Đồng Tháp có 7 người; số còn lại đến từ các địa phương khác).

Cục Quản lý xuất nhập cảnh làm thủ tục tiếp nhận 110 công dân. Ảnh: CACC

Sau khi tiếp nhận, Cục Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra, đối chiếu thông tin, đồng thời phối hợp với công an các địa phương đưa công dân về nơi cư trú an toàn.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng phát hiện một số trường hợp có nghi vấn liên quan đến đường dây đưa người nhập cảnh trái phép vào Hoa Kỳ. Các trường hợp này đang được tiếp tục xác minh, làm rõ.

Cục Quản lý xuất nhập cảnh khuyến cáo công dân khi xuất cảnh đến Hoa Kỳ để học tập, lao động, du lịch hoặc định cư cần tìm hiểu kỹ các quy định về xuất nhập cảnh, cư trú và pháp luật của nước sở tại; không tin theo các tổ chức, cá nhân môi giới đưa người xuất cảnh, nhập cảnh hoặc cư trú trái phép, tránh những rủi ro pháp lý có thể phát sinh.