Chiều 15/9, Công an TPHCM cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Trí Hào (SN 2002, trú xã Phước Hải) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Hào được xác định là nghi phạm xông vào nhà, dùng dao tấn công các thành viên gia đình bạn gái cũ, khiến 1 người tử vong và 2 người bị thương.

Đối tượng Nguyễn Trí Hào khi bị bắt giữ. Ảnh: CA

Khoảng 18h20 ngày 13/9, Công an xã Phước Hải tiếp nhận tin báo về việc một đối tượng dùng dao tấn công nhiều người tại nhà ông P.H.T. (SN 1954, ngụ ấp Hội Mỹ, xã Phước Hải).

Nhận tin báo, Ban Giám đốc Công an TPHCM chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã Phước Hải, Phòng Kỹ thuật hình sự và Viện kiểm sát nhân dân khẩn trương khám nghiệm hiện trường, truy bắt nghi phạm.

Công an phong tỏa hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Người dân cung cấp

Đến khoảng 21h30 cùng ngày, sau hơn 3 giờ gây án, lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ Nguyễn Trí Hào khi đối tượng đang trên đường tẩu thoát đến khu vực phường Long Hương.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Hào và chị P.T.M.H. (SN 1998, con gái ông T.) từng có quan hệ tình cảm nhưng đã chia tay. Sau khi chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trở về địa phương, Hào biết chị H. đã lấy chồng nên nảy sinh thù tức.

Chiều 13/9, sau khi nhậu say, Hào mang dao đến nhà ông T. tìm chị H. nhưng người phụ nữ này không có ở nhà. Tại đây, Hào dùng dao tấn công ông T., bà L.T.M. (SN 1958, vợ ông T.) và anh N.V.L. (SN 1992, anh rể chị H.).

Hậu quả, ông T. tử vong tại chỗ; bà M. và anh L. bị thương nặng, đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ vụ án để xử lý nghiêm nghi phạm theo quy định pháp luật.