XEM CLIP:

Ngày 18/8, trên mạng xã hội lan truyền một số đoạn clip ghi lại cảnh nhóm 5 người lớn tuổi (3 nam, 2 nữ) giăng lưới chơi cầu lông giữa đường. Khi một tài xế taxi công nghệ đi qua, nhóm người này yêu cầu tài xế quay xe.

Tài xế hỏi đoạn đường này có được chơi cầu lông không, một người đàn ông lớn tuổi trả lời “được”. Một phụ nữ trong nhóm còn có lời lẽ nặng nề với tài xế.

Nhóm 5 người lớn tuổi chặn đường, đánh cầu lông. Ảnh cắt từ clip

Tài xế taxi trong clip là anh T. (33 tuổi). Anh T. cho biết sự việc xảy ra sáng 18/8. Anh khẳng định đã phản ứng đúng mực, xưng hô lễ phép “cô, chú”. Do đang bận đón khách nên anh tiếp tục di chuyển, nhưng sau khi trả khách xong, anh quay lại để nói chuyện với nhóm người lớn tuổi.

Một clip khác cho thấy khi anh T. quay lại, một người lớn tuổi vào nhà lấy hung khí đe dọa anh. Khi anh T. hỏi “đường này được chơi cầu lông đến mấy giờ?”, người này trả lời từ 5h30 đến 7h.

Anh T. tiếp tục hỏi: “Được giăng lưới từ đây qua đây để đánh luôn à?”. Người đàn ông đáp lại: “Mày muốn hỏi thì lên phường mà hỏi!”.

Một người lớn tuổi vào nhà định cầm hung khí "ăn thua" với tài xế nhưng sau đó từ bỏ ý định. Ảnh cắt từ clip

Trong đoạn clip khác, một người lớn tuổi vào nhà lấy hung khí định đối đầu với tài xế, nhưng sau đó bỏ ý định.

Theo xác minh, vụ việc xảy ra sáng 18/8 tại đường số 60, khu dân cư Văn Minh, phường Bình Trưng Tây (TPHCM). Sau khi clip lan truyền trên mạng xã hội, Công an phường phối hợp cùng Đội CSGT Cát Lái (Phòng CSGT, Công an TPHCM) đã vào cuộc xác minh và sẽ mời những người liên quan lên làm việc, xử lý.