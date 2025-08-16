Ngày 16/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM lấy lời khai của nghi can Châu Phú Tính (18 tuổi, quê tỉnh An Giang, tạm trú tỉnh Bình Phước cũ, nay là Đồng Nai) để làm rõ vụ giết người xảy ra tối 15/8 tại hẻm 314 đường Huỳnh Thị Hai, phường Trung Mỹ Tây. Bước đầu, nghi can Tính thừa nhận hành vi phạm tội.

Tính khai, vì cuộc sống khó khăn, bế tắc nên định cướp tài sản nhắm vào tài xế xe ôm công nghệ nhằm kiếm tiền đi Hà Nội làm ăn.

Nghi can Châu Phú Tính khi bị bắt giữ. Ảnh: Người dân cung cấp

Để chuẩn bị cho kế hoạch, Tính mua dao thủ sẵn trong người. Tối 15/8, Tính đặt cuốc xe ôm công nghệ với giá 45 nghìn đồng do ông L.H.P. (47 tuổi) điều khiển, để chở về nơi vắng vẻ tại hẻm 315 đường Huỳnh Thị Hai nhằm ra tay.

Tính khai, ban đầu chỉ có ý định dùng dao hù dọa ông P. nhằm cướp xe, điện thoại để đi làm ăn. Tuy nhiên, do ông P. phản ứng nên Tính đã dùng dao đâm trọng thương ông.

Sau khi gây án, Tính phát hoảng nên cầm dao bỏ chạy ra khỏi hẻm. Dù bị thương tích, ông P. vẫn cố đuổi theo Tính nhưng sau đó quay lại cạnh xe máy của mình rồi gục chết.

Hiện trường nơi Châu Phú Tính ra tay với ông P. Ảnh: N.T

Dọc đường tháo chạy, Tính đã vứt con dao gây án vào bụi rậm rồi đi lang thang.

Khi nhận tin báo của người dân về một tài xế xe ôm bị kẻ cướp tấn công, sát hại trong hẻm ở đường Huỳnh Thị Hai vào tối 15/8, lực lượng Phòng CSHS Công an TPHCM phối hợp cùng Công an phường Trung Mỹ Tây đã tới điều tra hiện trường, lấy lời khai của các nhân chứng và trích xuất camera an ninh quanh khu vực.

Xác định kẻ gây án chưa bỏ trốn được xa, lực lượng công an truy xét nhanh và chỉ vài giờ sau, đến rạng sáng 16/8 đã bắt giữ được Tính.