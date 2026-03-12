Ngày 12/3, lãnh đạo Ga Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết đơn vị vừa nhận được thư cảm ơn của một hành khách sau khi được nhân viên trên chuyến tàu TN4 hỗ trợ tìm lại tài sản bị thất lạc.

Các tiếp viên trên tàu làm thủ tục trao trả tài sản cho bà Thêm. Ảnh: Đ.S

Theo nội dung bức thư, bà Nguyễn Thị Thêm (trú phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) cho biết ngày 2/3, bà cùng 3 người bạn đi chuyến tàu TN4 từ Nha Trang ra Huế để thăm người thân kết hợp du lịch.

Khi tàu gần đến ga cuối, bà bất ngờ được nhân viên thông báo có hành khách đánh rơi trang sức tại khu vực nhà vệ sinh của toa số 1.

Người phát hiện tài sản là nữ tiếp viên Nguyễn Thị Bích Thảo. Trong lúc làm nhiệm vụ, chị Thảo nhặt được một sợi dây chuyền vàng bị bỏ quên. Ngay sau đó, chị báo cáo trưởng tàu để triển khai quy trình xác minh và tìm chủ nhân món đồ...

Nhận được thông báo, bà Thêm kiểm tra lại hành lý cá nhân, phát hiện sợi dây chuyền của mình đã bị rơi. Không giấu được sự bất ngờ và xúc động, bà đã nhận lại nguyên vẹn món đồ từ nữ tiếp viên.

Sau khi nhận lại tài sản, bà Thêm cùng những người bạn đã chụp ảnh lưu niệm với nữ tiếp viên để ghi nhớ kỷ niệm đáng nhớ trong chuyến đi.

Nữ tiếp viên đường sắt đeo lại sợi dây chuyền cho bà Thêm. Ảnh: Đ.S

Trong thư, bà Thêm bày tỏ mong muốn câu chuyện được lan tỏa để nhiều người biết đến hành động đẹp của nữ tiếp viên. Bà cũng đề nghị ngành đường sắt biểu dương những tấm gương như chị Thảo và tổ tàu TN4.

“Những người như chị Thảo đã mang lại nụ cười và sự ấm áp cho hành khách, giúp chúng tôi thêm niềm tin khi đi tàu”, bà Thêm chia sẻ.

Theo đại diện ngành đường sắt, hành động của nữ tiếp viên Thảo không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công việc mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người lao động ngành đường sắt với tinh thần “Kỷ cương - Trách nhiệm - Nghĩa tình”.