Sáng 10/1, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an phường Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đơn vị đã triệu tập bà N.V.A. (cư dân chung cư CT5-ĐN2, đường Trần Hữu Dực) để làm rõ phản ánh liên quan đến vụ hành hung hàng xóm gây xôn xao trên mạng xã hội.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, đơn vị đã tiếp nhận thông tin về vụ việc có dấu hiệu cố ý gây thương tích xảy ra tại tòa nhà CT5-ĐN2.

Hình ảnh cắt từ clip.

Theo kết quả xác minh ban đầu, khoảng 20h ngày 8/1, chị N.T.H. (trú cùng chung cư) đi làm về và xảy ra cãi cự với bà N.V.A., hàng xóm sát vách, trước cửa căn hộ của bà A.

Trong lúc lời qua tiếng lại, bà A. đã chửi bới, rồi túm tóc và dùng tay đánh vào vùng đầu, mặt của chị H. Em họ của bà A. có can ngăn nhưng người phụ nữ này không dừng lại.

Chị N.T.H. sau đó đã đến bệnh viện khám và điều trị. Qua khám lâm sàng, xét nghiệm và chụp chiếu, bệnh viện chẩn đoán chị bị chấn động não, chấn thương phần mềm vùng đầu và thành ngực.

Nạn nhân đã có đơn đề nghị trưng cầu giám định thương tích và yêu cầu xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định mâu thuẫn xuất phát từ việc con trai bà N.V.A. (đang học lớp 6) bị phản ánh có dấu hiệu tâm lý không ổn định, thường xuyên bấm chuông, đập cửa nhà các hộ dân xung quanh và trêu chọc người khác.

Khi chị H. phản ánh tình trạng trên vào nhóm trao đổi chung của cư dân tòa nhà, bà A. bức xúc và có hành vi như clip ghi lại.

Lãnh đạo Công an phường Từ Liêm cho biết đã phân công cán bộ xác minh, đồng thời lập hồ sơ và ra quyết định trưng cầu giám định thương tích theo đơn đề nghị của chị N.T.H. để xử lý theo quy định.