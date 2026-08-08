Ngày 8/8, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã tổ chức hội nghị triển khai công tác bảo đảm an ninh, trật tự Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2026 (lần 2) tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Đại tá Lục Thế Hưng, Phó giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: Công an Tuyên Quang

Đại tá Lục Thế Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo kỳ thi cấp tỉnh, chủ trì hội nghị. Đại diện các đơn vị liên quan và Công an phường Minh Xuân cùng tham dự.

Tại hội nghị, các đơn vị rà soát phương án bảo đảm an ninh, an toàn tại điểm thi, nhận diện những tình huống có thể phát sinh và thống nhất cơ chế phối hợp, tránh chồng chéo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đại tá Lục Thế Hưng yêu cầu các lực lượng không để xảy ra sơ suất ảnh hưởng đến an ninh, trật tự kỳ thi, hoàn thiện phương án, phân công rõ người, rõ việc, đúng chức năng, thẩm quyền. Cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ phải tuân thủ quy trình, thực hiện đầy đủ trách nhiệm được giao.

Công an được yêu cầu chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự. Địa phương cũng phải tăng cường rà soát, quản lý cư trú trước, trong và sau kỳ thi.

Công an tỉnh phối hợp với các lực lượng bảo đảm an toàn tuyệt đối cho đề thi, bài thi, cán bộ coi thi, thí sinh và các hoạt động liên quan đến kỳ thi.

Trước đó, ngày 5/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố phương án xử lý đối với thí sinh tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Theo đó, kết quả thi tốt nghiệp THPT của 328 thí sinh bị hủy, các em phải thi lại tất cả các môn.

Kỳ thi lại diễn ra trong hai ngày 14-15/8 tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Kết quả dự kiến được công bố ngày 19/8.