Phát biểu tại họp báo, Đại tá Trần Anh Tuấn - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, cơ quan chức năng đã xác định được động cơ trong vụ gian lận 146 điểm 10 toán.
Công an tỉnh Tuyên Quang đã lần lượt áp dụng lệnh giữ và bắt khẩn cấp giáo viên Nguyễn Hà Duy liên quan dấu hiệu sai phạm điểm thi. Dưới góc độ pháp lý, luật sư phân tích rõ sự khác biệt bản chất giữa hai biện pháp tố tụng này.
Một giáo viên là thư ký điểm thi trường THPT Chuyên Tuyên Quang ra đầu thú liên quan vụ 147 điểm 10 môn Toán, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Tuyên Quang cùng 6 người khác vừa bị khởi tố liên quan đến vụ 147 điểm 10 Toán.