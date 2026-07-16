Ngày 16/7, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang điều tra vụ án Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác, xảy ra trong thời gian từ năm 2024-2025 tại Tuyên Quang và một số tỉnh, thành phố trên cả nước.

Trong đó, Lê Văn Đông là đối tượng có liên quan trong việc trao đổi, mua bán trái phép hơn 8,4 tỷ email.

Đối tượng Lê Văn Đông. Ảnh: CACC

Tuy nhiên, Đông hiện không có mặt tại nơi cư trú và không đến làm việc theo yêu cầu của cơ quan điều tra, gây khó khăn cho quá trình xác minh, điều tra.

Trước đó, ngày 9/4, Cơ quan CSĐT đã ban hành quyết định truy tìm đối với Lê Văn Đông.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị các cơ quan, tổ chức và người dân khi phát hiện hoặc có thông tin về Lê Văn Đông thông báo ngay cho Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự).

Địa chỉ liên hệ Tổ dân phố Phan Thiết 3, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang hoặc liên hệ điều tra viên Bùi Thanh Tùng qua số điện thoại 0943.026.866.

Cơ quan CSĐT cũng yêu cầu Lê Văn Đông nhanh chóng đến trình diện để được xem xét, giải quyết theo quy định.