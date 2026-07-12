Tây Ninh:

Ngày 12/7, UBND xã Nhựt Tảo (Tây Ninh) cho biết Công an xã đang phối hợp các đơn vị liên quan điều tra, truy tìm nhóm 7 đối tượng dùng dao đâm một nam thanh niên trọng thương trên Quốc lộ 1.

Nam thanh niên chống cự quyết liệt trước hai kẻ cầm dao hung hãn. Ảnh cắt từ clip

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h ngày 11/7, tại khu vực đèn tín hiệu giao thông Cầu Voi (ấp Nhị Thành 3, xã Thủ Thừa), một nhóm khoảng 7 thanh niên đi xe máy tụ tập ven Quốc lộ 1, liên tục nẹt pô.

Lúc này, ở phía đối diện bên kia đường (thuộc địa phận ấp Bình Nghị, xã Nhựt Tảo), một nam thanh niên đang đứng cùng bạn gái liền cầm mũ bảo hiểm chỉ tay về phía nhóm này nói lớn. Ngay lập tức, một đối tượng trong nhóm rút con dao thủ sẵn trong người, cùng một đồng bọn khác hung hãn băng qua đường tấn công nạn nhân.

Bị áp sát bất ngờ, nam thanh niên cố dùng mũ bảo hiểm để chống trả. Tuy nhiên, trước sự vây hãm, đâm chém tới tấp từ hai đối tượng, nạn nhân đã bị trúng nhiều nhát dao trên cơ thể.

Gây án xong, hai đối tượng chạy trở lại vị trí đồng bọn đang chờ sẵn, lên xe máy tẩu thoát theo hướng phường Long An. Nạn nhân được người dân và bạn gái đưa đi cấp cứu.

Công an đang xác định danh tính nạn nhân, đồng thời trích xuất camera an ninh dọc Quốc lộ 1 để truy tìm các đối tượng liên quan và làm rõ nguyên nhân vụ việc.