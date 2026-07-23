Theo thông tin từ gia đình nạn nhân, khoảng 21h ngày 18/7, họ giật mình khi nghe cháu B.A. (học sinh lớp 6 ở xã Đại Thanh, Hà Nội) ôm bụng khóc lớn: "Mẹ ơi, con đau bụng lắm!".

B.A vừa trải qua cuộc đại phẫu để lấy chiếc bút ra khỏi đại tràng. Ảnh: Gia đình cung cấp

Ban đầu, người mẹ chỉ nghĩ con bị đau dạ dày thông thường. Tuy nhiên, dù đã uống thuốc, cơn đau dữ dội của cháu vẫn không thuyên giảm. Lo lắng trước tình trạng của con, chị Hiền lập tức đưa cháu đến bệnh viện cấp cứu ngay trong đêm.

Chiếc bút nằm trong cơ thể B.A. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Đến khi được người bác ruột trấn an, B.A. mới mếu máo kể: "Con bị các anh nhét cái bút vào hậu môn". Khi người mẹ đau xót hỏi vì sao không nói sớm, cậu bé nghẹn ngào đáp: "Con sợ mẹ đến làm ầm lên rồi các anh đánh con".

Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an xã Đại Thanh xác nhận vụ việc trên và cho biết đơn vị đang mời các bên liên quan đến làm việc. "Khi có thông tin, chúng tôi sẽ thông báo sau", vị lãnh đạo cho hay.