Theo nội dung đoạn clip lan truyền cho thấy người đàn ông áo hồng, quần soóc bất ngờ lao tới đạp mạnh vào bụng một cô gái mặc váy đang đứng giữa đường. Bị tấn công bất ngờ, nạn nhân loạng choạng rồi phản ứng: “Anh quấy rối em”.

Sau cú đánh, người này tiếp tục lớn tiếng chửi bới, trong khi một số người đi cùng cũng xông vào tấn công người phụ nữ, khiến khu vực trở nên hỗn loạn.

Dù nhiều người dân liên tục can ngăn, yêu cầu “không được đánh phụ nữ” trong lúc xảy ra xô xát, nhóm người liên quan vẫn không dừng lại. Chỉ đến khi có tiếng hô gọi công an, những người này mới rời khỏi hiện trường.

Ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, đoạn clip nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận. Nhiều ý kiến bày tỏ bức xúc trước hành vi được cho là mang tính côn đồ, coi thường pháp luật của nhóm người liên quan, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc xử lý.

Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND phường Đống Đa xác nhận vụ việc và cho biết cơ quan công an đang khẩn trương xác minh, làm rõ, truy tìm những người liên quan.