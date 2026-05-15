Chiều 15/5, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an phường Đống Đa (Hà Nội) cho biết đã yêu cầu những người liên quan vụ gây mất an ninh trật tự xảy ra khoảng 22h ngày 14/5 tại vỉa hè trước số nhà 169 phố Hoàng Cầu đến trụ sở công an làm việc.

Công an phường Đống Đa làm việc với các đối tượng liên quan. Ảnh: CACC

Trước đó, mạng xã hội lan truyền nhiều video, hình ảnh ghi lại cảnh hai nhóm nam, nữ xảy ra xô xát trên vỉa hè phố Hoàng Cầu.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trong thang máy của một tòa nhà. Sau đó, mâu thuẫn leo thang dẫn đến xô xát, trong đó một người đàn ông được cho là đã đạp vào bụng một phụ nữ giữa phố, gây bức xúc dư luận.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Đống Đa đã khẩn trương rà soát, xác minh và bước đầu làm rõ những người liên quan.

Theo cơ quan công an, các cá nhân liên quan gồm: N.H.M. (SN 1982, trú phường Vĩnh Hưng, Hà Nội); P.V.D. (SN 1982, trú phường Hoàng Mai, Hà Nội); N.T.T. (SN 1984, trú xã Phú Xuyên, Hà Nội); N.T.T. (SN 1989, trú xã Phú Xuyên, Hà Nội); V.H.L. (SN 2001) và N.G.H. (SN 2001, cùng trú phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội).

Hiện Công an phường Đống Đa tiếp tục lấy lời khai, điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.