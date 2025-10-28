Liên quan vụ cô gái tử vong ở hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), chiều 28/10, lãnh đạo Công an phường Hoàn Kiếm cho biết nạn nhân là chị Trịnh T.P. (sinh năm 1997, thường trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa).

Khu vực xảy ra vụ việc.

Chị P. có chồng là anh T.D.L. và một con gái. Theo người thân, chị đã rời khỏi nhà một thời gian, con gái hiện sống cùng cha.

Lãnh đạo Công an phường Hoàn Kiếm cho biết, bước đầu xác định chị P. có dấu hiệu mắc bệnh lý, có thể dẫn đến mất kiểm soát khi xuống nước.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một phụ nữ cởi hết quần áo, đi xuống hồ Hoàn Kiếm rồi bơi ra vùng nước sâu và bị đuối nước.

Vụ việc khiến dư luận đặt câu hỏi vì sao nhiều người, trong đó có cả lực lượng bảo vệ hồ, chứng kiến nhưng không kịp cứu giúp.

Trong báo cáo, cơ quan chức năng phường Hoàn Kiếm nêu rõ, khoảng 7h ngày 25/10, một số người dân tập thể dục tại khu vực hồ Hoàn Kiếm (đối diện nhà số 9 Hàng Khay) phát hiện một phụ nữ có biểu hiện bất thường đang bơi dưới hồ và hô hoán kêu gọi hỗ trợ.

Công an phường đã liên hệ lực lượng cứu hộ Đội 7, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an TP Hà Nội, cùng Trung tâm Cấp cứu 115 để phối hợp cứu người.

Công an phường, Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội cùng người dân đã vận động người phụ nữ vào bờ, nhưng chị này không hợp tác mà tiếp tục bơi ra giữa hồ.

Một đội viên Đội An ninh trật tự thuộc Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội cùng một người đàn ông nước ngoài đã bơi ra cứu, đưa người phụ nữ vào bờ trong tình trạng khỏa thân.

Lực lượng cứu hộ Đội 7, PCCC&CNCH và Trung tâm Cấp cứu 115 đã sơ cứu tại chỗ, sau đó chuyển nạn nhân đến Bệnh viện Việt Đức. Tuy nhiên, theo thông tin từ bệnh viện, nạn nhân đã không qua khỏi.

UBND phường Hoàn Kiếm chỉ đạo Công an phường phối hợp các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ việc.