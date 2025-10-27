Khoảng 7h ngày 25/10, khi đang tập thể dục quanh hồ Hoàn Kiếm (đoạn đối diện số 9 Hàng Khay), một số người dân phát hiện một phụ nữ có biểu hiện bất thường đang bơi dưới hồ nên hô hoán kêu gọi người hỗ trợ.

Sau đó, lực lượng chức năng đã liên hệ đơn vị cứu hộ và Trung tâm cấp cứu 115 đến hiện trường để cứu nạn.

Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh cắt từ clip

Công an phường Hoàn Kiếm cho biết lực lượng chức năng cùng người dân đã vận động người phụ nữ di chuyển vào bờ, tuy nhiên người này không hợp tác mà tiếp tục bơi ra giữa hồ.

Một đội viên Đội An ninh trật tự thuộc Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội cùng một người đàn ông nước ngoài đã bơi ra để ứng cứu và đưa người phụ nữ vào bờ.

Công an phường Hoàn Kiếm thông tin thêm thời điểm được đưa lên bờ, nạn nhân không mặc quần áo. Lực lượng cứu hộ cùng Trung tâm cấp cứu 115 đã tiến hành sơ cứu tại chỗ và đưa nạn nhân tới bệnh viện tuy nhiên người này đã tử vong.

Sau khi vụ việc xảy ra, UBND phường Hoàn Kiếm đã chỉ đạo công an phường phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong và xác định nhân thân nạn nhân.