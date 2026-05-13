Theo phản ánh của anh Phùng Văn T. (SN 1986, trú thôn Đồng Trạng, Xã Đoài Phương), tối 7/5, một nhóm người bất ngờ xông vào nhà hành hung cậu ruột và anh trai của anh.

Hình ảnh về vụ việc. Ảnh: Cắt từ clip

Anh T. cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 21h30 cùng ngày. Thời điểm đó, 4 người gồm ông Nguyễn Văn T., cùng 2 nam giới và 1 phụ nữ ở địa phương bất ngờ kéo đến nhà rồi lao vào hành hung 2 người thân trong gia đình anh.

“Họ xông thẳng vào nhà, đánh người thân của tôi khiến cả hai phải nhập viện điều trị. Gia đình rất hoang mang, bức xúc vì sự việc xảy ra ngay tại nơi ở”, anh T. chia sẻ.

Theo anh T., hành vi của nhóm người này mang tính chất côn đồ, có dấu hiệu xâm phạm chỗ ở trái phép và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tinh thần của các thành viên trong gia đình. “Gia đình anh tôi không hề có mâu thuẫn gì với họ”, anh T. nói.

Theo anh T., anh trai và cậu của anh nhiều ngày nay đang điều trị tại bệnh viện, việc ăn uống rất khó khăn. Đặc biệt, anh trai anh bị chấn thương nặng ở vùng bụng và đang được bệnh viện chụp chiếu, chưa có kết quả cụ thể.

Sau vụ việc, gia đình anh đã làm đơn trình báo, tố giác tới cơ quan công an địa phương, đề nghị điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Trưa 13/5, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND xã Đoài Phương xác nhận vụ việc và cho biết công an xã đang điều tra, làm rõ nguyên nhân cũng như hành vi của những người liên quan.