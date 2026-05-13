Theo phản ánh của cư dân tại tòa CT8A, Chung cư Đại Thanh, ngày 10/5, Ban quản trị tòa CT8 nhận được thông tin về việc một cư dân ở căn hộ 22XX thường xuyên dắt chó di chuyển trong khu vực thang máy và hành lang nhưng không đeo rọ mõm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân sinh sống tại đây.

Cơ quan công an đến hiện trường vụ việc. Ảnh: TD

Nạn nhân trong vụ việc là ông Bùi Văn T. (SN 1982), thành viên Ban quản trị tòa CT8A. Hiện ông vẫn đang điều trị tại bệnh viện sau khi bị hành hung.

Trao đổi với PV, ông T. cho biết ban đầu đây chỉ là cuộc trao đổi, nhắc nhở bình thường giữa ban quản trị và cư dân. “Câu chuyện thực ra không có gì căng thẳng, chúng tôi chỉ nhắc anh V.C. rằng nếu chưa đeo rọ mõm cho chó thì nên đeo để đảm bảo an toàn”, ông T. kể lại.

Theo lời ông T., sau khi nhận được phản ánh của cư dân và các thành viên Ban quản trị về việc chủ căn hộ đưa chó vào thang máy mà không đeo rọ mõm, ông cùng một số người đã lên tận nơi để trao đổi.

“Các anh trong ban quản trị lên trước, tôi lên sau. Khi tới nơi, tôi cũng nói nhẹ nhàng rằng nếu chưa đeo rọ mõm cho chó nên đeo vào để tránh gây nguy hiểm cho mọi người cũng như hạn chế rắc rối cho chính anh ấy”, ông T. cho hay.

Ông Bùi Văn T. đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: TD

Tuy nhiên, theo ông T., trong lúc trao đổi, người đàn ông tên C. bất ngờ cho rằng ông đã xúc phạm, chửi bới bố mẹ mình và liên tục đưa ra những lời lẽ quy chụp.

“Tôi vẫn bình tĩnh giải thích rằng mình không hề nói những điều đó. Sau đó, anh C. còn khẳng định chó đã được đeo rọ mõm. Tôi mới nói ban quản trị đã trích xuất camera, hình ảnh thể hiện rất rõ nên không cần phải chối”, ông T. kể.

Cũng theo lời ông T., sau câu nói này, người đàn ông bắt đầu buông lời thách thức và dọa đánh. “Tôi nói việc đánh người là vi phạm pháp luật, nếu anh muốn đánh thì cứ đánh. Lúc đó, tôi nghĩ anh ấy chỉ nói vậy thôi, không ngờ sau đó lại lao vào tấn công thật”, ông T. nhớ lại.

Bị đánh bất ngờ, ông T. không kịp phản ứng, sau đó bất tỉnh và được mọi người đưa đi cấp cứu. “Sau khi nhập viện, tôi liên tục bị nôn ói. Đến nay là ngày thứ 4 nhưng cứ ngồi dậy là chóng mặt. Ban đầu, bác sĩ kết luận tôi bị chấn động não và vẫn phải tiếp tục theo dõi thêm”, ông T. chia sẻ.

Cảnh người đàn ông dắt chó không rọ mõm trong và ngoài thang máy chung cư. Ảnh cắt từ clip

Một số cư dân tại Chung cư Đại Thanh cho biết việc chủ căn hộ dắt chó không đeo rọ mõm đã gây bức xúc trong thời gian dài. Tuy nhiên, nhiều người lo ngại xảy ra va chạm nên không dám trực tiếp góp ý.

Sau vụ việc, nhiều cư dân mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc, xử lý nghiêm hành vi hành hung người khác nhằm đảm bảo an ninh, an toàn tại khu chung cư.