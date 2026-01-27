Ngày 27/1, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an phường Hai Bà Trưng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án để điều tra vụ việc cụ bà bị người giúp việc bạo hành.

Hình ảnh bà N. bị người giúp việc bạo hành. Ảnh: Cắt từ clip

Ngoài ra, vị lãnh đạo Công an phường Hai Bà Trưng cũng thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đã thu thập đầy đủ chứng cứ tuy nhiên chưa có kết quả giám định thương tích, nên chưa khởi tố bị can đối với người bạo hành bà cụ.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với PV VietNamNet, chị Nguyễn K.D. không kìm được nước mắt khi kể lại việc mẹ mình là cụ N. (trú tại Lò Đúc, phường Hai Bà Trưng) bị người giúp việc bạo hành.

Sau sự việc, cụ N. rơi vào trạng thái hoảng loạn, sợ hãi kéo dài, sức khỏe sa sút nghiêm trọng, thường xuyên mất ngủ và trên cơ thể vẫn còn nhiều vết bầm tím. Cụ N. có 4 người con, chị D. là con gái thứ hai.

Thời gian qua, cụ sống cùng một người cháu tại phố Lò Đúc, các con ở gần và thường xuyên qua lại chăm sóc. Hơn 2 tháng trước, cụ N. nhập viện điều trị do vấn đề sức khỏe. Tại đây, gia đình được giới thiệu thuê Trương Thị B. (SN 1979), được cho là có kinh nghiệm chăm sóc người cao tuổi.

Sau khi xuất viện, gia đình tiếp tục thuê B. chăm sóc cụ N. tại nhà với mức lương 11 triệu đồng/tháng. Cụ sinh hoạt ở tầng 1 cùng người giúp việc, trong khi người cháu ở tầng 3 và ít khi có mặt.

Anh C. và chị D. kể lại sự việc mẹ mình bị giúp việc bạo hành. Ảnh: Linh Trang

Theo chị D., thời gian đầu, mẹ chị vẫn tỉnh táo, chỉ hạn chế vận động và cần hỗ trợ sinh hoạt. Trước mặt gia đình, người giúp việc luôn tỏ ra chu đáo, thậm chí thường xuyên gửi hình ảnh cụ N. ăn uống bình thường để tạo sự tin tưởng.

Anh C., con trai út của cụ N., cho biết gia đình có lắp 2 camera tại tầng 1 nhưng không thường xuyên kiểm tra. Ngày 11/1, khi sang thăm mẹ, anh phát hiện mắt, trán và đầu cụ có nhiều vết bầm tím.

Người giúp việc giải thích do cụ bị ngã. Nghi ngờ, anh C. xem lại camera và bàng hoàng phát hiện người giúp việc nhiều lần tát vào mặt, dúi đầu, tác động thô bạo lên người cụ N.

Anh C. thông báo cho các anh chị em, đồng thời trích xuất video làm bằng chứng. Sáng 12/1, gia đình trình báo sự việc tới Công an phường Hai Bà Trưng. Cơ quan chức năng sau đó đã đến nhà xác minh, làm rõ hành vi của người giúp việc. Cụ N. cho biết do bị đe dọa nên không dám nói với con cháu.

Sau sự việc, gia đình đưa cụ N. về sống cùng con trai cả, các con cháu túc trực chăm sóc ngày đêm. Ngày 26/1, gia đình đăng tải đoạn video lên mạng xã hội nhằm cảnh báo các gia đình khác khi thuê người chăm sóc người cao tuổi. Đoạn clip nhanh chóng gây phẫn nộ trong dư luận.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã phân công thụ lý, giải quyết vụ việc theo quy định; tiến hành làm việc với những người liên quan, đồng thời đưa nạn nhân đi giám định thương tích.