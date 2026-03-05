Hai ngày qua, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh xô xát giữa hai nhóm người tại lối xuống nhà đại thể Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai (phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai), thu hút hơn 1.200 lượt chia sẻ và 500 bình luận.

Nội dung đăng trên mạng xã hội thu hút nhiều lượt bình luận và chia sẻ. Ảnh chụp màn hình

Theo nội dung clip, người đàn ông cầm điện thoại quay phim, trong lúc nói chuyện có nhắc đến tên “Huy Tam Bình”. Ngay sau đó, một người mặc áo trắng bất ngờ lao tới, đánh nhiều lần vào người đang quay phim.

Tiếp đó, hai bên xảy ra giằng co, lời qua tiếng lại. Trong đoạn clip còn ghi lại tiếng một người hô to: “Mày nhắm mày ra được bệnh viện này không?”, khiến khu vực trước lối xuống nhà đại thể trở nên náo loạn.

Ngay lúc đó, một số người có mặt tại hiện trường đã can ngăn, tách những người liên quan ra để tránh sự việc diễn biến phức tạp hơn.

Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết, công an đã đến làm việc với bên Huy Tam Bình, chủ xe và người nhà bệnh nhân. Nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.