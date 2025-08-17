Hiệp hội được thành lập theo Quyết định số 677/QĐ-BNV ngày 01/7/2025 của Bộ Nội vụ, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong chiến lược gìn giữ, lan tỏa và phát triển các giá trị văn hóa cộng đồng trong xã hội hiện đại. Hiệp hội sẽ là cầu nối kết nối các cá nhân, tổ chức, chuyên gia, cơ quan quản lý nhằm bảo tồn, phát huy và phát triển các giá trị tinh thần, phong tục, tập quán, nghi lễ, truyền thống, cách ứng xử của cộng đồng dân cư trong tiến trình lịch sử.

Tại Đại hội, hiệp hội đã thông qua Điều lệ hoạt động, bầu Ban Chấp hành gồm 15 thành viên, Ban Kiểm tra 3 thành viên, Ban Thường vụ 5 thành viên. Đồng thời, các chức danh lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ 2025-2030 được bầu gồm: GS.TS Từ Thị Loan - Chủ tịch Hiệp hội; các Phó Chủ tịch là TS. Văn Đình Ưng, thạc sĩ Trần Thị Hằng Nga.

GS.TS. Từ Thị Loan (áo dài xanh) được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa cộng đồng Việt Nam. Ảnh: BTC

Theo GS.TS Từ Thị Loan, văn hóa cộng đồng Việt Nam được xây dựng trên nền tảng của tính cộng đồng và tính thống nhất trong đa dạng, bao gồm văn hóa làng bản và văn hóa dân tộc.

Văn hóa làng bản hình thành nên những giá trị cốt lõi, tạo nên bản sắc của người Việt Nam. Đình làng, cây đa, giếng nước trở thành biểu tượng gắn kết cộng đồng, là nơi diễn ra các hoạt động văn hóa, lễ hội, và giải quyết các vấn đề chung. Văn hóa làng bản đề cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ nhau trong cuộc sống và lao động sản xuất.

Việt Nam là ngôi nhà chung của 54 dân tộc anh em, mỗi dân tộc lại có một nền văn hóa độc đáo riêng tạo nên sự đa dạng của văn hóa dân tộc. Sự đa dạng này thể hiện qua ngôn ngữ, trang phục, kiến trúc nhà ở, tín ngưỡng, và các lễ hội truyền thống, không chỉ làm phong phú thêm kho tàng văn hóa Việt Nam mà còn là nguồn tài nguyên quý giá để phát triển du lịch và quảng bá hình ảnh đất nước ra thế giới.

Hiệp hội Phát triển văn hóa cộng đồng Việt Nam ra đời nhằm: Hướng mọi hoạt động về văn hóa tới cơ sở xã, phường trên phạm vi cả nước; Từng bước góp phần nâng cao trình độ, chất lượng hoạt động văn hóa cho các hội, chi hội văn hóa văn nghệ tại cơ sở xã - phường; Kết nối các hoạt động của các hội, chi hội văn hóa cộng đồng ở cơ sở với nhau, tổ chức giao lưu văn hóa nghệ thuật, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động; Tổ chức các hoạt động mang tính phong trào văn hóa chung trên phạm vi cả nước và khu vực gắn với các sự kiện lớn của đất nước và vùng miền; Kết nối các hoạt động văn hóa cộng đồng với du lịch, với các hoạt động lễ hội, nhằm quảng bá hình ảnh quê hương đất nước; Hợp tác quốc tế để phát triển văn hóa cộng đồng, lan tỏa văn hóa Việt Nam ra thế giới, tổ chức giao lưu với các đơn vị văn hóa nước ngoài khi có điều kiện; Hàng năm tổ chức các hội nghị, hội thảo nhằm nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa cộng đồng Việt Nam, góp phần bảo tồn và phát triển văn hóa Việt Nam.

Gắn bó và cống hiến cả chặng đường sự nghiệp tại Viện Văn hóa, Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (nay là Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam), trước khi nghỉ hưu theo chế độ, GS.TS. Từ Thị Loan từng đảm đương nhiệm vụ quyền Viện trưởng viện này. Sau đó, bà chuyên tâm vào hoạt động nghiên cứu khoa học, là Nghiên cứu viên chính và là Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam...