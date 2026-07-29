Ca bệnh được Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) công bố sáng 29/7.

Bệnh nhân được ghép là doanh nhân 43 tuổi, có vợ và các con. Cách đây 4 năm, do bệnh lý ở vùng dương vật, ông phải cắt bỏ để điều trị bệnh. Ca mổ thành công, bệnh nhân tái khám thường xuyên tại Trung tâm Nam học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Nam bệnh nhân cho biết, trước ca ghép, ông gặp nhiều vấn đề trong tiểu tiện, thậm chí phải chuyển từ tư thế đứng sang ngồi, không thể quan hệ tình dục. Người bệnh gặp sang chấn tâm lý nặng nề, mặc cảm, tự ti, ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng sống.

"Bệnh nhân chia sẻ với bác sĩ, rằng 'sống không bằng chết', rất khủng hoảng", PGS.TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, chia sẻ.

Người hiến tạng là sinh viên một trường đại học ở Hà Nội tử vong sau tai nạn giao thông, được chẩn đoán chết não. Theo PGS Hùng, điều khiến ê-kíp xúc động là người cha của bệnh nhân chủ động đề nghị hiến tạng để cứu người và từ chối mọi khoản hỗ trợ kinh phí trong suốt quá trình điều trị. Kết quả, bác sĩ đã lấy tim, thận, gan, giác mạc và dương vật của nam thanh niên để cứu nhiều người bệnh.

Ca ghép kéo dài khoảng 6 giờ với nhiều thách thức. Ảnh: BVCC

Trả lời VietNamNet, các bác sĩ cho biết ca ghép kéo dài khoảng 6 giờ với nhiều thách thức do người nhận từng trải qua phẫu thuật mạch máu ở vùng này. PGS.TS Nguyễn Quang, Giám đốc Trung tâm Nam học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, chia sẻ các thầy thuốc tái lập các cấu trúc giải phẫu của dương vật, bao gồm niệu đạo, thể xốp và thể hang, đồng thời tiến hành khâu nối các động mạch, tĩnh mạch và dây thần kinh có kích thước rất nhỏ.

Sau mổ, mảnh ghép được tưới máu tốt, màu sắc và nhiệt độ bình thường, không ghi nhận dấu hiệu hoại tử hay tắc mạch. Các kết quả theo dõi lâm sàng và siêu âm Doppler đều cho thấy hệ thống mạch máu của mảnh ghép hoạt động ổn định.

Chuẩn bị ghép tử cung và ghép buồng trứng

Sau một tuần, bộ phận được ghép phát triển tốt, đáp ứng yêu cầu về hình thể. Trong thời gian tới, các bác sĩ sẽ tiếp tục đánh giá chức năng tiết niệu, sinh dục, cảm giác, khả năng sinh sản cũng như hiệu quả chống thải ghép.

Bệnh nhân thay đổi rõ rệt về tâm lý, tinh thần sau ca ghép. Ảnh: Võ Thu

PGS Hùng cho biết thay đổi rõ rệt nhất sau ca ghép là tinh thần của người bệnh: "Ca ghép này không chỉ khôi phục một bộ phận cơ thể mà còn trả lại chất lượng sống, sự tự tin và hạnh phúc của một người đàn ông cũng như gia đình họ"

Tại Việt Nam, ghép dương vật tự thân đã được nhiều cơ sở thực hiện thành công. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên dương vật từ người hiến chết não được ghép cho người sống, mở ra hướng phát triển mới của lĩnh vực ghép tạng và là tiền đề để xây dựng quy trình ghép dương vật tại Việt Nam.

PGS Hùng cũng cho biết bệnh viện đang chuẩn bị triển khai những ca ghép tử cung và ghép buồng trứng đầu tiên.

Theo thống kê của các chuyên gia, trên thế giới mới có 5 ca ghép dương vật được công bố thành công. Ca đầu tiên thực hiện tại Trung Quốc năm 2006, bốn ca còn lại ở Nam Phi và Mỹ (mỗi nước hai ca), trong đó gần nhất vào năm 2018. Đã có trường hợp người bệnh sinh con sau ghép.

Lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức nhận định nhu cầu ghép dương vật tại Việt Nam không nhỏ, chủ yếu ở những người bị mất cơ quan sinh dục do tai nạn lao động, tai nạn sinh hoạt, động vật cắn, chiến tranh, bom mìn, sau phẫu thuật ung thư, rối loạn biệt hóa giới tính hoặc các trường hợp khiếm khuyết dương vật.