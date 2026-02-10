Nội dung thanh tra gồm:

Thanh tra hoạt động cấp tín dụng (bao gồm nghiệp vụ cho vay, bảo lãnh), trong đó tập trung vào nội dung cấp tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản, lĩnh vực tiềm ån rủi ro khác; việc chấp hành các quy định về phân loại nợ, cơ cấu nợ, trích lập dự phòng.

Thanh tra việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid – 19 theo quy định tại Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 và Thông tư 03/2021/TT-NHNN ngày 02/4/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 và các văn bản khác có liên quan.

Thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền (PCRT), tài trợ khủng bố (TTKB), chuyển tiền ra nước ngoài của tổ chức, cá nhân liên quan.

Nhìn chung, trong quá trình hoạt động, Bac A Bank Khánh Hòa đã chấp hành đúng pháp luật, chế độ quy định của NHNN và quy định nội bộ của Bac A Bank.

Mặc dù nợ nhóm 2, nợ xấu, nợ xấu tiềm ẩn có xu hướng tăng, Chi nhánh vẫn đang thực hiện các biện pháp theo yêu cầu của Hội sở để kiểm soát được chất lượng tín dụng trong giới hạn đặt ra, đảm bảo an toàn hoạt động và phát triển kinh doanh ổn định và có lãi.

Một PGD của Bac A Bank Khánh Hoà. Ảnh: Bac A Bank Khánh Hoà.

Bên cạnh những mặt được, kết quả thanh tra cho thấy trong quá trình tác nghiệp hoạt động nghiệp vụ vẫn còn một số hạn chế, sai sót và tiềm ẩn rủi ro trong thẩm định, xét duyệt và quyết định cho vay; trong kiểm tra giải ngân, giám sát việc sử dụng tiền vay sau giải ngân; trong hoạt động bảo lãnh, cam kết ngoại bảng khác; trong xử lý nợ xấu và thu hồi nợ xấu ngoại bảng...

Căn cứ kết quả thanh tra, để Bac A Bank Khánh Hòa tiếp tục hoạt động an toàn, hiệu quả, hạn chế rủi ro có thể xảy ra, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 10 đã yêu cầu Bac A Bank (hội sở) và Bac A Bank Khánh Hòa trên cơ sở các nội dung theo kết luận thanh tra, căn cứ tình hình thực tế xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện 7 kiến nghị (2 kiến nghị đối với Hội sở và 5 kiến nghị đối với Chi nhánh Khánh Hòa) để chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế như đã nêu trong kết luận thanh tra.

Bac A Bank Khánh Hoà chính thức khai trương và đi vào hoạt động từ ngày 21/6/2018. Đến thời điểm 30/9/2025, mạng lưới Bac A Bank Khánh Hoà gồm 1 Chi nhánh (địa chỉ: Số 22-24-26 Lê Thành Phương, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà) và 2 Phòng giao dịch (PGD) trực thuộc (PGD Phước Hải, địa chỉ số 1.N, ô HH3 Chung cư CT1 KĐT VCN Phước Hải, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà và PGD Cam Ranh, địa chỉ số 55 đường 22/8, TDP Linh Thương, phường Cam Linh, tỉnh Khánh Hoà).

Tại thời điểm 30/09/2025, Bac A Bank Khánh Hòa có tổng số nhân sự là 56 người; cơ cấu tổ chức bộ máy gồm Ban Giám đốc, 4 Phòng nghiệp vụ và 2 Phòng giao dịch.

Thành phần Ban lãnh đạo Chi nhánh bao gồm 1 Giám đốc, 1 Phó Giám đốc phụ trách vận hành, 2 Giám đốc Phòng giao dịch, 3 Trưởng phòng và 1 phụ trách phòng nghiệp vụ.