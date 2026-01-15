Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong kinh doanh vàng, sản xuất trang sức, mỹ nghệ; chế độ kế toán, thuế, hóa đơn chứng từ và phòng, chống rửa tiền, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 (TPHCM) đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế tại Công ty PNJP.

Kết luận thanh tra nêu rõ, Công ty PNJP còn hạn chế, vi phạm trong công tác phòng, chống rửa tiền, như: Phân công và đăng ký thông tin về cán bộ phụ trách về phòng, chống rửa tiền không kịp thời; còn sai sót về lưu trữ hồ sơ, tài liệu nhận biết khách hàng; thực hiện báo cáo giao dịch có giá trị lớn không đảm bảo thời hạn quy định.

Ngoài ra, công ty còn có sai sót trong việc khai không đúng kỳ tính thuế đối với nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhưng không dẫn đến thiếu tiền thuế phải nộp theo Luật Quản lý thuế năm 2019.

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty PNJP do các vi phạm trong công tác phòng, chống rửa tiền.

Đồng thời, cơ quan thanh tra đã có văn bản gửi các cơ quan liên ngành (Thuế TPHCM) thông tin về các tồn tại, sai sót qua thanh tra để xem xét, xử lý theo chức năng, thẩm quyền.

Thanh tra NHNN chi nhánh Khu vực 2 đã đưa ra 3 kiến nghị và 2 khuyến nghị đối với Công ty PNJP, yêu cầu doanh nghiệp thực hiện nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả theo đúng quy định. Bên cạnh đó, có các đề xuất về cơ chế chính sách trong hoạt động kinh doanh vàng.

Công ty TNHH MTV Chế tác và Kinh doanh trang sức PNJ (PNJP) là công ty con thuộc Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ). PNJP có vốn điều lệ 500 tỷ đồng, chức năng chính là mua bán, cung ứng dịch vụ gia công, bảo hành, sửa chữa hàng hóa trang sức.

Bà Cao Thị Ngọc Dung hiện là Chủ tịch HĐQT Công ty PNJ và là người đại diện pháp luật tại PNJP.