Sáng 26/8, phát biểu tại hội nghị quán triệt và triển khai thi hành Luật Phát triển đô thị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết, luật mang lại ba giá trị quan trọng.

Thứ nhất là phân cấp, phân quyền thực chất, với nhiều nội dung được trao thẳng cho HĐND, UBND và Chủ tịch UBND, đi kèm nguyên tắc ưu tiên áp dụng luật này khi có xung đột pháp luật.

Thứ hai là không gian thí điểm chính sách, mô hình kinh tế mới theo hướng lâu dài, không dừng ở việc trả lời "có làm được hay không" như trước.

Thứ ba là tốc độ và hiệu năng thực thi. Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết, với cơ chế mới, thành phố không còn phải trông chờ nghị định, thông tư hướng dẫn mới triển khai.

"Các đồng chí không thể nói với lãnh đạo thành phố là chờ hướng dẫn của Trung ương. Câu nói này đã trở thành quá khứ", ông Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị

Theo ông Quang, đây là cơ hội lớn nhưng không phải là kết quả có sẵn. Hạ tầng, nguồn vốn và thể chế là điều kiện, nhưng yếu tố quan trọng nằm ở năng lực thực thi của người thực hiện.

Ông đề nghị sau hội nghị, mỗi cán bộ phải trả lời được ba câu hỏi: Luật trao quyền hạn gì? Với quyền hạn đó tạo ra sản phẩm gì? Nếu không làm hoặc làm không hiệu quả, ai chịu trách nhiệm?

Với các sở ngành, Bí thư Thành ủy TP.HCM nêu rõ không ai được nói rằng "chưa nắm, chưa rõ", đồng thời phải lọc ra việc trọng tâm để ưu tiên xử lý, chuyển từ đề xuất cơ chế đặc thù sang chủ động thiết kế giải pháp trong khuôn khổ luật cho phép.

Lãnh đạo Thành ủy cũng nêu quan điểm, nơi quyết định thành bại của việc triển khai Luật Phát triển đô thị là 168 xã, phường, đặc khu - nơi trực tiếp tiếp xúc với người dân và doanh nghiệp. Ông đề nghị các địa phương xây dựng chương trình hành động rõ ràng để xử lý vướng mắc.

Ông Trần Lưu Quang lưu ý, quyền hạn lớn hơn phải đi cùng trách nhiệm lớn hơn. Thành phố sẽ chuyển từ kiểm soát bằng cấp phép sang kiểm soát bằng công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình.

Ông chỉ ra hai xu hướng cần tránh: chậm, trì hoãn - có quyền nhưng không dùng, có thời cơ nhưng không chớp; áp dụng sai do không nắm chắc quy định.

"Các quyết định đúng thẩm quyền, minh bạch, không vụ lợi, vì lợi ích chung mà kết quả đạt chưa được như kỳ vọng thì thành phố sẽ bảo vệ cán bộ đến cùng. Còn lợi dụng cơ chế để vụ lợi, lợi ích nhóm, làm thất thoát nguồn lực thì phải xử lý nghiêm", Bí thư Thành ủy TPHCM nói.

Về công tác cán bộ, ông cho biết sẽ đánh giá theo các tiêu chí: hệ thống chỉ số năng lực và sản phẩm đầu ra (KPI); đánh giá của cơ quan, tổ chức và lãnh đạo có thẩm quyền; đánh giá của người dân, doanh nghiệp.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết, UBND TP chính thức phát động đợt thi đua cao điểm thi hành Luật Phát triển đô thị với tinh thần “quyết tâm, đồng lòng, hành động thần tốc, hiệu quả”, khẩn trương xây dựng, hoàn thiện và ban hành đầy đủ, đồng bộ, kịp thời các văn bản hướng dẫn. Lãnh đạo UBND TP yêu cầu các đơn vị rà soát, tháo gỡ ngay các vướng mắc, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả, không để xảy ra tình trạng luật có hiệu lực nhưng cơ chế thực hiện vẫn phải chờ hướng dẫn. "Mỗi ngày đều có công việc, đều có sản phẩm cụ thể. Mỗi nhiệm vụ đều có tiến độ. Thi đua không phải là hình thức, mà là để tạo ra kết quả, để thành công trong thực tế", ông Được nhấn mạnh.