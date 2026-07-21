Trước đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tiến hành các quy trình, thủ tục về công tác cán bộ. Thủ tướng có các quyết định giao quyền Bộ trưởng Nội vụ đối với ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy An Giang và bổ nhiệm Thứ trưởng thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo đối với ông Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ đã có các quyết định chỉ định Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ đối với ông Nguyễn Tiến Hải; chỉ định chức danh Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Dân tộc và Tôn giáo đối với ông Nguyễn Hoài Anh.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá đây đều là những cán bộ được đào tạo bài bản, có năng lực, chuyên môn vững vàng, tư duy khoa học, giàu kinh nghiệm từ cơ sở và có uy tín cao trong tập thể lãnh đạo các địa phương.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao quyết định và chúc mừng quyền Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải và Thứ trưởng thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hoài Anh. Ảnh: Nhật Bắc

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng đánh giá cao sự nỗ lực và những cống hiến của các cán bộ; dù ở vị trí nào, các cán bộ cũng luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có đóng góp quan trọng vào thành tích chung của cơ quan, địa phương nơi công tác. Việc được giao đảm nhận những trọng trách mới thể hiện niềm tin, kỳ vọng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Thủ tướng cũng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực và sự đóng góp của ông Đỗ Thanh Bình trên cương vị Bộ trưởng Nội vụ thời gian qua và mong ông trên cương vị công tác mới tiếp tục phấn đấu, cố gắng và đóng góp cho sự nghiệp chung.

Thủ tướng đề nghị các cán bộ được bổ nhiệm cùng tập thể lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo các bộ, cơ quan tăng cường đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, toàn diện.

Các cán bộ nhanh chóng tiếp cận, bắt nhịp với công việc mới, nhất là tập trung xử lý những việc quan trọng, cấp bách theo chương trình, kế hoạch; bảo đảm thực hiện tốt những công việc thường xuyên; ứng phó hiệu quả những vấn đề phát sinh.

Hoàn thiện đề án cải cách thực chất tiền lương

Thủ tướng đề nghị quyền Bộ trưởng Nội vụ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc tiếp tục tham mưu sắp xếp tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp với bước chuyển đổi mạnh tư duy từ giai đoạn "sắp xếp bộ máy" sang giai đoạn "củng cố và vận hành cho thực chất, hiệu quả".

Trong đó, có những nhiệm vụ phải triển khai ngay trong tháng 7 như hoàn thiện các nghị định về chức năng, nhiệm vụ của các bộ, cơ quan ngang bộ. Việc này nhằm giải quyết triệt để vấn đề giao thoa chức năng, nhiệm vụ và bảo đảm nguyên tắc "một việc chỉ có một cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm", đẩy nhanh tiến độ thực hiện sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, nhất là trong lĩnh vực giáo dục và y tế...

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu giao nhiệm vụ. Ảnh: Nhật Bắc

Bộ Nội vụ hoàn thiện cơ chế đánh giá cán bộ thực chất, dựa trên sản phẩm và kết quả cụ thể; kiên quyết thay thế những cán bộ yếu kém, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; phối hợp cùng các đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương trong tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định biên chế tổng thể của hệ thống chính trị.

Đồng thời, Bộ cần xây dựng các giải pháp nâng cao năng lực cán bộ, nhất là cán bộ cấp cơ sở, sớm trình Trung ương chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài; có cơ chế thực chất, hiệu quả hơn để khuyến khích và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Thủ tướng cũng lưu ý việc hoàn thiện đề án rất quan trọng về cải cách thực chất tiền lương và chính sách bảo hiểm xã hội, với tư duy đổi mới, lộ trình cụ thể và có chế độ đãi ngộ thỏa đáng, ưu tiên hơn cho cán bộ cơ sở, nhất là các địa bàn khó khăn; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt công tác chăm lo đối với người có công với cách mạng...

Thủ tướng đề nghị Thứ trưởng thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo cùng tập thể lãnh đạo Bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời tham mưu sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách và rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy làm công tác dân tộc, tôn giáo phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo cần thực hiện tốt các chính sách bảo đảm quyền tự do, tín ngưỡng tôn giáo; phối hợp tốt với các bộ, ngành triển khai hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030, trong đó ưu tiên phát triển hạ tầng, giáo dục, y tế, văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Cùng với đó, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo đảm các dân tộc, tôn giáo được quyền tiếp cận bình đẳng, không để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng chia rẽ, kích động, kịp thời xử lý các "điểm nóng" tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và tôn giáo...



