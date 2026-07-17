Thủ tướng quyết định kéo dài thời gian giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định đối với ông Lê Sỹ Bảy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Thanh tra Chính phủ.

Ông Lê Sỹ Bảy sinh năm 1966, quê quán tỉnh Thanh Hóa. Ông có nhiều năm gắn bó và trải qua nhiều vị trí công tác tại Thanh tra Chính phủ.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy. Ảnh: Quốc hội

Thủ tướng cũng có quyết định về việc kiện toàn nhân sự Ủy ban hợp tác Việt Nam - Lào trong Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào (Ủy ban hợp tác Việt Nam - Lào).

Theo quyết định, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn làm Chủ tịch Ủy ban hợp tác Việt Nam - Lào.

Phó Chủ tịch Ủy ban là Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương.

Các Ủy viên Ủy ban gồm: Thứ trưởng Công Thương Phan Thị Thắng; Thứ trưởng Xây dựng Nguyễn Tường Văn; Phó Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế, Văn phòng Chính phủ Nguyễn Hồng Quang; Phó vụ trưởng Vụ Đông Nam Á - Nam Á - Nam Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao Phan Minh Chiến; Phó cục trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng Bùi Trọng Hiếu; Phó cục trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Công an Nguyễn Minh Hiếu; Phó cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hải Thanh; Phó vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Bùi Đức Hiếu; Phó chánh Văn phòng thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hồng Phượng.

Thư ký Ủy ban là Phó cục trưởng Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại, Bộ Tài chính Dương Hùng Cường.

Cơ quan chủ trì Ủy ban là Bộ Tài chính. Bộ phận giúp việc của Ủy ban đặt tại một cục, vụ chức năng được phân công theo dõi hợp tác với Lào của Bộ Tài chính. Thành phần cụ thể của Bộ phận giúp việc do Chủ tịch Ủy ban quyết định.

Các thành viên Ủy ban làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm cá nhân đối với lĩnh vực công tác được giao và tuân thủ các quy định. Chủ tịch Ủy ban sử dụng con dấu của Bộ Tài chính, Phó chủ tịch Ủy ban và các ủy viên sử dụng con dấu của cơ quan chủ quản trong giao dịch hành chính.





