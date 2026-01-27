Trần Võ Gia Bảo (lớp 11 Hóa của Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, Khánh Hòa) vừa giành chiến thắng đầy nghẹt thở trong cuộc thi Quý 1 Đường lên đỉnh Olympia năm 2026 với 175 điểm. Qua đó, em không chỉ có vòng nguyệt quế cho riêng mình mà còn mang cầu truyền hình trận chung kết năm Olympia thứ hai về với Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải sau 15 năm chờ đợi. Kết quả này của Gia Bảo cũng giúp tỉnh Khánh Hòa 2 năm liền có cầu truyền hình trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia. Năm ngoái, em Đoàn Thanh Tùng (lớp 11 Sinh của Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa) cũng góp mặt tại trận chung kết và giành ngôi vị Á quân.

Trước Gia Bảo, Khánh Hòa có 2 cầu truyền hình trận chung kết Olympia và thành tích cao nhất đến nay đều là vị trí Á quân (Nguyễn Hải Đăng năm 2019; Đoàn Thanh Tùng năm 2025).

Trần Võ Gia Bảo (Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải) lọt vào trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 và cũng giúp Khánh Hòa 2 năm liền có cầu truyền hình chung kết. Ảnh: NVCC.

Chia sẻ với VietNamNet, Gia Bảo cho hay rất hạnh phúc và đến giờ vẫn lâng lâng cảm xúc khi nghĩ đến việc đã đặt một chân vào trận chung kết năm và chỉ cần tiến thêm một bước nữa để chạm tới ước mơ.

Kết quả này theo Gia Bảo nhờ bản thân đã tích cực trau dồi kiến thức, kỹ năng cùng việc rèn luyện sự bền bỉ, bình tĩnh khi đối mặt với những khó khăn, sau 2 cuộc thi tuần và tháng.

Gia Bảo cho hay, thời điểm mà em khó khăn nhất trong trận thi quý là khi giành quyền trả lời cả 2 câu hỏi ở phần thi Về đích của bạn chơi Anh Minh nhưng liên tiếp đưa ra những đáp án không chính xác. “Trước những cơ hội trong khả năng và hoàn toàn có thể gỡ điểm, em lại đánh mất nó, thậm chí bị mất điểm chỉ bởi chút nhầm lẫn. Lúc đó, em đã khá lo lắng, căng thẳng và có chút thất vọng. Nhưng ngay lập tức em đã tự nhủ phải giữ tinh thần bình tĩnh, tiếp tục quyết tâm ở những câu hỏi sau vì ‘30 chưa phải là Tết’ và đúng mọi thứ đều có thể xảy ra”, Bảo kể.

Trần Võ Gia Bảo và mẹ. Ảnh: NVCC.

Gia Bảo cho hay, em biết và thích chương trình Đường lên đỉnh Olympia từ lớp 7. Nhưng em thực sự dành sự tập trung, ưu tiên và được tiếp thêm nhiều động lực cho hành trình này từ năm lớp 10 khi xem các trận đấu của các anh khóa trước.

Em đã dành nhiều thời gian và công sức để chuẩn bị lượng kiến thức cho Olympia. Bảo tìm tòi các trang web tổng hợp, mô phỏng thi Olympia được các anh chị đi trước xây dựng và tham gia các trận đấu online để thử sức, rèn luyện.

Bảo cho hay cần lựa chọn cho mình một cách hệ thống thích hợp để tổng hợp kiến thức. “Ví dụ, với các phần kiến thức về khoa học xã hội, em thường tổng hợp bám theo các trục không gian và thời gian. Việc này không chỉ giúp nhớ chắc kiến thức mà còn bớt thời gian suy luận về dữ kiện.

Với các phần kiến thức khoa học tự nhiên, em thường hệ thống hóa kiến thức từ khái quát đến cụ thể để dễ hiểu, dễ nhớ. Sơ đồ hình xương cá là mô hình em thường áp dụng”, Bảo chia sẻ.

Nam sinh cho rằng thế mạnh của mình là phần kiến thức về toán và các câu hỏi liên quan đến toán tư duy, suy luận logic.

Gia Bảo được nhận xét luôn có tinh thần vô tư, thoải mái. Ảnh: NVCC.

Thầy Nguyễn Đức Thạch, người đồng hành cùng Gia Bảo - cũng là thầy giáo nổi tiếng với hành trình tuyển chọn, đào tạo và đưa học sinh 2 tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận (cũ) và giờ đây là Khánh Hòa dự thi Đường lên đỉnh Olympia trong suốt 25 năm qua - chia sẻ rất vui với kết quả này.

“Gia Bảo là một học sinh rất có tiềm năng, từng là thủ khoa đầu vào lớp 10 khối chuyên Hóa của trường. Em luôn thi đấu một cách vô tư và thường ít bị ảnh hưởng tâm lý bởi những điều xung quanh. Trong thi đấu, đó lại là một yếu tố vô cùng quan trọng; giúp vượt qua được ở những tình huống căng thẳng, áp lực”, thầy giáo Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải chia sẻ.

Thầy Thạch nhận xét Gia Bảo mạnh về các môn khoa học tự nhiên hơn là khoa học xã hội. “Các môn tự nhiên, đặc biệt là môn Toán, em rất nhạy. Em có tư duy tính nhẩm và suy luận nhanh”.

Là giáo viên dạy Văn, song thầy Thạch cho hay bản thân thường chỉ dạy cho Bảo kiến thức Toán nhiều hơn là môn chuyên của mình. “Thầy và trò thường xuyên 'đấu thử' với nhau với tất cả những kiến thức mà tôi có thể có, gồm các kiến thức về Văn, Lịch sử, Địa lý, Toán tư duy và logic,... Tôi chỉ cho Gia Bảo hiểu rằng, dù bất kỳ môn học nào, đều cần phải có tư duy logic để suy luận; chứ không thể cái gì mình cũng biết. Ví dụ, trong một vài ngữ cảnh, có thể em không biết ngay đáp án nhưng trong câu hỏi đưa ra bao giờ cũng hàm chứa được phần định hướng để trả lời và khả năng tư duy lo gic, suy luận có thể gỡ khó”, thầy Thạch nói.

Dù thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Hóa học đạt giải Ba năm học 2025-2026, song, Gia Bảo ưu tiên tập trung cho Đường lên đỉnh Olympia theo đúng lời khuyên của thầy Thạch - thay vì tiếp tục căng sức ở cả kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia. Bởi em cũng hiểu rằng “căng mình” ở cả 2 mục tiêu lớn sẽ rất mạo hiểm và thậm chí không mang lại hiệu quả.

Thời gian rảnh rỗi, Bảo cũng tham gia các môn thể thao như bóng đá, bóng rổ hay các môn đòi hỏi nhiều trí tuệ như cờ vua, giải Sodoku,... “Những trò chơi dù giải trí nhung cũng giúp em rèn luyện thể lực cũng như trí tuệ, tư duy logic, phản xạ nhanh nhạy”, Bảo nói.

Trần Võ Gia Bảo và thầy giáo Nguyễn Đức Thạch. Ảnh: NVCC.

Thầy Thạch cho hay, đến trận chung kết năm, Gia Bảo sẽ phải khắc phục những điểm yếu để có được kết quả tốt nhất. “Cần hướng tới vòng nguyệt quế nhưng không để áp lực tâm lý đến mức run rẩy”, thầy Thạch kể điều luôn khuyên học trò.

Còn khoảng 9 tháng để chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng, Gia Bảo sẽ tiếp tục cải thiện kiến thức, ưu tiên mảng mình còn thiếu, cập nhật thêm tin tức. Tuy nhiên, em chưa dồn sức quá nhiều mà chỉ tăng tốc trong 2-3 tháng trước thi. “Mục tiêu của em ở trận chung kết năm sẽ chơi một cách thoải mái, nhưng cũng sẽ hết mình, không khoan nhượng bất kỳ đối thủ nào. Hy vọng em sẽ cùng 3 thí sinh còn lại tạo nên một trận chung kết đáng nhớ”, Gia Bảo nói.