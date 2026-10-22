Công bố Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2026.

PROFIT500 năm 2026 ghi nhận 1.828 doanh nghiệp từng góp mặt trong 10 năm, trong đó 108 doanh nghiệp duy trì hiện diện xuyên suốt các kỳ công bố.

Chiều 22/10, Báo VietNamNet và Công ty CP Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) đã tổ chức Lễ công bố PROFIT500 - Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam, The 108 Titans - Doanh nghiệp lợi nhuận bền vững, Top 10 và Top 5 công ty uy tín ngành Thực phẩm - Đồ uống - Bán lẻ - Bao bì - Nông nghiệp công nghệ cao năm 2026.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Bá, Tổng Biên tập Báo VietNamNet cho biết, sự kiện nhằm tôn vinh những doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả, bền bỉ xây dựng uy tín và đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Đằng sau mỗi thành quả là trí tuệ, bản lĩnh của doanh nhân, sự nỗ lực của người lao động cùng những quyết định đầu tư và khả năng vượt qua khó khăn để giữ vững niềm tin của thị trường.

Ông Nguyễn Văn Bá, Tổng Biên tập Báo VietNamNet phát biểu tại buổi lễ.

Theo ông Bá, đóng góp lớn nhất của doanh nghiệp là tạo ra của cải và năng lực làm ra của cải cho xã hội. Thông qua việc kết nối vốn, lao động, tri thức và công nghệ, doanh nghiệp tạo ra sản phẩm, dịch vụ, việc làm, thu nhập, đáp ứng nhu cầu của người dân và mở rộng nguồn lực phát triển đất nước.

Trong quá trình đó, lợi nhuận có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Lợi nhuận chính đáng là thành quả của tinh thần kinh doanh, năng lực quản trị và sự dấn thân. Doanh nghiệp duy trì lợi nhuận tốt qua nhiều năm sẽ có thêm nguồn lực đầu tư công nghệ, đào tạo nhân lực, nâng cao thu nhập cho người lao động, thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước và mở rộng sản xuất, kinh doanh.

“Lợi nhuận hôm nay, khi được đầu tư hiệu quả, sẽ trở thành năng lực sản xuất, sức cạnh tranh và nguồn lực tăng trưởng của ngày mai”, ông Bá nhấn mạnh.

Vì vậy, việc tôn vinh những doanh nghiệp có lợi nhuận tốt cũng là khuyến khích khát vọng làm giàu chính đáng, tinh thần sáng tạo và ý chí xây dựng những doanh nghiệp Việt Nam ngày càng lớn mạnh.

Công bố Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2026.

Lễ công bố năm nay đánh dấu chặng đường 10 năm PROFIT500 đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Từ năm 2017 đến năm 2026, bảng xếp hạng đã ghi nhận 1.828 doanh nghiệp từng góp mặt, trong đó 108 doanh nghiệp hiện diện trong tất cả các kỳ công bố.

Theo Tổng Biên tập Báo VietNamNet, sự bền bỉ này rất đáng trân trọng. Qua một thập kỷ nhiều biến động, để duy trì hiệu quả kinh doanh, doanh nghiệp phải liên tục đổi mới, thích ứng và giữ vững những nền tảng làm nên thành công.

Song hành cùng PROFIT500, các bảng xếp hạng Top 10 và Top 5 Công ty uy tín các ngành ghi nhận một tài sản có giá trị lâu dài của doanh nghiệp: niềm tin.

Top 10 công ty uy tín ngành Bán lẻ - Bao bì - Nông nghiệp công nghệ cao năm 2026.

Ở các ngành thực phẩm, đồ uống, bán lẻ, bao bì và nông nghiệp công nghệ cao, niềm tin được xây dựng từ chất lượng sản phẩm ổn định, nguồn gốc minh bạch, dịch vụ tận tâm và những cam kết được thực hiện nhất quán.

Đây là những ngành gắn trực tiếp với bữa ăn, sức khỏe, sinh hoạt và chất lượng sống của hàng triệu gia đình. Khi doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, tổ chức phân phối hiệu quả, phát triển sản xuất an toàn, bền vững, người dân sẽ được hưởng lợi thiết thực. Việc mở rộng liên kết còn tạo thêm cơ hội phát triển cho nông hộ, nhà cung cấp và doanh nghiệp nhỏ.

Đề cập mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, ông Nguyễn Văn Bá cho rằng đây là mục tiêu lớn, đòi hỏi sự chuyển động mạnh mẽ của toàn bộ nền kinh tế, trong đó cộng đồng doanh nghiệp giữ vai trò trực tiếp tạo ra sản phẩm, dịch vụ và giá trị gia tăng.

Mục tiêu này cần được cụ thể hóa bằng những nhà máy hoạt động hiệu quả hơn, các dự án sớm đi vào sản xuất, công nghệ được làm chủ, thị trường được mở rộng và việc làm có năng suất cao hơn.

Top 50 doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc Việt Nam năm 2026.

Theo ông, những doanh nghiệp có lợi nhuận tốt, uy tín và nền tảng quản trị vững chắc có nhiều điều kiện để đi đầu trong quá trình đó. Các doanh nghiệp cần mạnh dạn đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh; tăng nguồn lực cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển con người. Đồng thời, cần tăng cường liên kết với doanh nghiệp trong nước, tạo điều kiện để các đối tác nâng cao năng lực và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

“Khi một doanh nghiệp lớn mạnh kéo theo sự trưởng thành của nhiều doanh nghiệp khác, thành công riêng sẽ tạo nên sức mạnh chung. Khi lợi nhuận được chuyển thành đầu tư mới, năng suất mới và sản phẩm tốt hơn, hiệu quả kinh doanh sẽ đóng góp thiết thực vào mục tiêu tăng trưởng của đất nước”, ông Bá nói.

Ông cũng nhấn mạnh, tăng trưởng hai con số cần được bồi đắp từ năng lực tạo giá trị của từng doanh nghiệp và được thể hiện bằng chất lượng cuộc sống ngày càng tốt hơn của người dân.

Với bản lĩnh đã được khẳng định, các doanh nghiệp được vinh danh được kỳ vọng tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng vươn lên, đảm nhận những dự án lớn hơn, chinh phục thị trường rộng hơn và xây dựng thương hiệu Việt Nam có vị thế cao hơn.

Với vai trò là cơ quan báo chí đồng tổ chức sự kiện, Báo VietNamNet mong muốn lan tỏa tinh thần kinh doanh chân chính, những mô hình hoạt động hiệu quả và đóng góp thiết thực của doanh nghiệp. Đồng thời, báo sẽ tiếp tục phản ánh những khó khăn, vướng mắc, góp phần thúc đẩy môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi và cạnh tranh lành mạnh.

“Chúng tôi mong rằng sự ghi nhận hôm nay sẽ tiếp thêm niềm tin và động lực để các doanh nghiệp tiếp tục đầu tư, sáng tạo, kinh doanh hiệu quả, phục vụ người dân và xã hội ngày càng tốt hơn”, ông Nguyễn Văn Bá chia sẻ.