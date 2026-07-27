Bộ Nội vụ vừa trả lời kiến nghị của công dân về việc chuyển từ viên chức và người làm việc tại các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ sang công chức.

Cụ thể, bà D.T.T.H. đã có hơn 10 năm làm viên chức, sau đó chuyển sang làm việc tại các hội do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ được 2 năm. Bà H. muốn biết khi chuyển sang công chức có được tiếp nhận trực tiếp hay phải thành lập hội đồng kiểm tra, sát hạch?

Trả lời vấn đề này, Bộ Nội vụ dẫn khoản 2 Điều 14 Nghị định số 170/2025 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, trong đó có nêu rõ các trường hợp không thành lập hội đồng kiểm tra, sát hạch khi tiếp nhận vào công chức.

Viên chức, người làm việc tại các hội khi chuyển sang công chức cần được xem xét theo từng trường hợp. Ảnh minh họa: Thạch Thảo

Cụ thể, theo Nghị định số 170/2025 thì không phải thành lập hội đồng kiểm tra, sát hạch đối với trường hợp tiếp nhận các đối tượng quy định tại điểm b, c và điểm đ khoản 1 Điều 13 của nghị định này vào công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Đó là các trường hợp: viên chức công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập; người hưởng lương trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, tổ chức cơ yếu mà không phải là công chức; người đã từng là cán bộ, công chức sau đó được cấp có thẩm quyền điều động, luân chuyển giữ các vị trí công tác không phải là cán bộ, công chức tại các cơ quan, tổ chức khác.

Bên cạnh đó, trường hợp tiếp nhận các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị định số 170/2025 vào làm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cũng không phải thành lập hội đồng kiểm tra, sát hạch.

Bộ Nội vụ cho biết, căn cứ các quy định trên cùng chức năng, nhiệm vụ của ủy ban, Chủ tịch UBND cấp tỉnh và cơ quan sử dụng công chức được quy định tại Nghị định số 170/2025, việc tiếp nhận công chức thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết của cơ quan quản lý và cơ quan sử dụng công chức. Do đó, Bộ đề nghị công dân liên hệ với cơ quan quản lý, cơ quan sử dụng công chức nơi công tác để được xem xét, hướng dẫn và giải quyết theo thẩm quyền.

Như vậy, việc một người đang là viên chức hoặc làm việc tại các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ có được tiếp nhận trực tiếp vào công chức hay phải kiểm tra, sát hạch không phụ thuộc vào trường hợp cụ thể và vị trí dự kiến tiếp nhận. Người có nhu cầu chuyển sang công chức cần đối chiếu điều kiện theo Nghị định số 170/2025 và liên hệ cơ quan có thẩm quyền để được xác định trường hợp của mình.