Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP quy định về cơ cấu, số lượng và một số chính sách đối với hiệu trưởng, giám đốc, phó hiệu trưởng, phó giám đốc và nhân sự hỗ trợ giáo dục khi thực hiện sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập cấp tỉnh, cấp xã.

Nghị quyết áp dụng đối với việc sáp nhập, hợp nhất các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp tỉnh, cấp xã.

Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng dôi dư được bố trí làm giáo viên

Theo nghị quyết, sau khi sắp xếp, mỗi cơ sở giáo dục chỉ được bố trí 1 hiệu trưởng hoặc một giám đốc.

Đối với cấp phó, trường chính được bố trí 1 phó hiệu trưởng hoặc 1 phó giám đốc; mỗi phân hiệu cũng được bố trí 1 phó hiệu trưởng hoặc 1 phó giám đốc. Riêng các trường trung cấp, trung học nghề thực hiện theo quy định về số lượng cấp phó; trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên được bố trí 1 phó giám đốc tại trụ sở chính và mỗi phân hiệu có 1 phó giám đốc.

Sau khi sáp nhập, mỗi cơ sở giáo dục công lập chỉ bố trí 1 hiệu trưởng hoặc giám đốc theo quy định mới. Ảnh minh họa: Thanh Hùng

Đối với số hiệu trưởng, giám đốc, phó hiệu trưởng, phó giám đốc dôi dư sau sắp xếp, nghị quyết quy định trước hết sẽ được bố trí vào vị trí việc làm nhà giáo hoặc vị trí việc làm khác phù hợp với năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và chuyên ngành đào tạo.

Nếu sau khi bố trí vẫn còn dôi dư và cá nhân có nguyện vọng nghỉ việc thì được giải quyết chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 154/2025 của Chính phủ về tinh giản biên chế.

Đáng chú ý, trường hợp thôi giữ chức vụ hoặc được bổ nhiệm sang chức vụ mới có mức phụ cấp chức vụ thấp hơn do sắp xếp cơ sở giáo dục thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo quy định tại Nghị định 178/2024/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung Nghị định 167/2025).

Nhân sự hỗ trợ phải đáp ứng tiêu chuẩn trong 3 năm

Nghị quyết cũng quy định cụ thể việc bố trí nhân sự hỗ trợ giáo dục sau sắp xếp.

Các vị trí như kế toán, văn thư, thủ quỹ được bố trí dùng chung cho toàn bộ cơ sở giáo dục (gồm trường chính, phân hiệu và điểm trường), mỗi vị trí bố trí 1 người. Một số trường nội trú, bán trú quy mô từ 40 lớp trở lên được bố trí tối đa 2 kế toán.

Các vị trí như thiết bị, thí nghiệm, thư viện, giáo vụ, tư vấn học sinh, hỗ trợ giáo dục người khuyết tật, công nghệ thông tin, y tế trường học được bố trí riêng cho trường chính và từng phân hiệu, mỗi vị trí 1 người.

Đối với nhân sự hỗ trợ giáo dục dôi dư, nghị quyết quy định ưu tiên bố trí vào các vị trí còn thiếu. Trường hợp chưa đáp ứng tiêu chuẩn của vị trí việc làm mới thì được giữ nguyên mã số, chức danh và hệ số lương đang hưởng.

Trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày nghị quyết có hiệu lực, nhân sự hỗ trợ giáo dục phải hoàn thiện các tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng và năng lực chuyên môn theo yêu cầu của vị trí việc làm mới. Nếu nhân sự không đáp ứng được yêu cầu sẽ thực hiện chế độ thôi việc, nghỉ hưu hoặc tinh giản biên chế theo quy định, trừ trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét.

Theo Nghị quyết số 37/2026, việc bố trí cơ cấu, số lượng hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giám đốc, phó giám đốc và nhân sự hỗ trợ giáo dục phải hoàn thành trước ngày 30/9/2026. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 5/8/2026 đến hết ngày 30/6/2028.