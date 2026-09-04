Ông L., một công chức cấp xã, cho biết địa phương đã phê duyệt danh mục vị trí việc làm, trong đó văn thư - lưu trữ và chuyển đổi số là 2 vị trí độc lập.

Tuy nhiên, theo quyết định phân công, ông đang đồng thời thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của cả hai vị trí này.

Ông L. đặt câu hỏi việc một công chức được giao cùng lúc 2 vị trí việc làm có phù hợp quy định hiện hành hay không, đồng thời có được hưởng chế độ, phụ cấp kiêm nhiệm hoặc chính sách khác hay không.

Công chức cấp xã thực hiện nhiệm vụ theo vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Ảnh minh hoạ: Lê Anh Dũng.

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ dẫn khoản 2 Điều 12 Nghị định 361/2025 của Chínhp hủ, quy định cơ quan sử dụng công chức có trách nhiệm bố trí công chức thuộc phạm vi quản lý vào vị trí việc làm đúng tỷ lệ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Bên cạnh đó, điểm b khoản 1 Điều 22 Nghị định 170/2025 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 300/2026, quy định người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức có trách nhiệm phân công công việc theo đúng yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng, bồi dưỡng, theo dõi và đánh giá việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của công chức.

Từ các quy định trên, Bộ Nội vụ không đưa ra kết luận chung rằng, công chức cấp xã được bố trí đồng thời 2 vị trí việc làm sẽ đương nhiên được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm.

Thay vào đó, Bộ Nội vụ đề nghị ông L. liên hệ cơ quan, đơn vị quản lý công chức để được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền.

Như vậy, đối với trường hợp công chức xã cùng lúc thực hiện nhiệm vụ của văn thư - lưu trữ và chuyển đổi số, việc bố trí và chế độ liên quan cần được xem xét trên cơ sở vị trí việc làm đã được phê duyệt, tỷ lệ bố trí và quy định cụ thể của cơ quan có thẩm quyền.