Theo phản ánh của ông Q., hiện chế độ phụ cấp đối với giảng viên tại Trung tâm Chính trị cấp xã chưa có hướng dẫn mới, vẫn thực hiện theo Hướng dẫn số 05 ngày 19/5/2021 của Ban Tổ chức Trung ương.

Theo hướng dẫn này, giảng viên chuyên trách được hưởng phụ cấp nghề như giáo viên trường trung học chuyên nghiệp trong hệ thống giáo dục công lập. Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC, mức phụ cấp 30% được áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy tại các Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện.

Chính sách phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác tại vùng đặc biệt khó khăn được quy định tại Nghị định 76/2019 của Chính phủ. Ảnh minh họa: Thạch Thảo

Ông Q. đặt vấn đề: Nếu giảng viên Trung tâm Chính trị xã đang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, ngoài phụ cấp 30% nói trên có được hưởng thêm phụ cấp ưu đãi nghề 70% theo Nghị định số 76/2019 của Chính phủ hay không?

Trả lời vấn đề này, Bộ Nội vụ cho biết Nghị định số 76/2019 của Chính phủ quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, có hiệu lực từ ngày 1/12/2019.

Theo khoản 2 Điều 1 Nghị định 76/2019, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động công tác tại xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc đối tượng áp dụng và được hưởng các chế độ, chính sách theo nghị định này.

Đáng chú ý, tại Điều 3 Nghị định 76/2019 quy định nguyên tắc thực hiện chính sách. Theo đó, trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang thuộc đối tượng áp dụng chính sách theo nghị định này, đồng thời thuộc đối tượng áp dụng chính sách cùng loại quy định tại văn bản quy phạm pháp luật khác thì chỉ được hưởng một mức cao nhất của chính sách đó.