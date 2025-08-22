Thời gian vừa qua, sự xuất hiện của ChatGPT và các công cụ trí tuệ nhân tạo - AI đã tạo ra một bước ngoặt lớn trong hành vi tìm kiếm của người dùng Internet.

Thay vì chọn lọc thông tin từ loạt kết quả được công cụ hỗ trợ tìm kiếm như Google đưa ra theo từ khóa như trước đây, hiện nay người dùng chỉ cần đặt câu hỏi cụ thể cho ChatGPT là có toàn bộ thông tin được tổng hợp sẵn, trình bày gọn gàng, có ngữ cảnh và thậm chí mang tính tư vấn.

Sự thay đổi trên khiến cho trải nghiệm tìm kiếm thông tin trở nên cá nhân hóa hơn, tiết kiệm thời gian và dễ dàng tiếp cận với mọi đối tượng, kể cả những người ít kỹ năng công nghệ.

ChatGPT và các công cụ AI đang ngày càng phổ biến, làm thay đổi hành vi tìm kiếm của người dùng Internet.

Trong bối cảnh các công cụ AI ngày càng phổ biến, một câu hỏi đặt ra là "Liệu rằng website - vốn gắn liền với thói quen tìm kiếm truyền thống có còn cần thiết, khi các công cụ như ChatGPT đã có thể trả lời hầu hết các thắc mắc ngay trong cuộc trò chuyện?".

Thực tế, không ít người cho rằng, khi mọi câu hỏi đều có thể được AI giải đáp tức thì, website, nơi từng được coi là “điểm đến tất yếu” sau một lượt tìm kiếm Google, sẽ dần trở nên thừa thãi. Đặc biệt trong kinh doanh online, không ít doanh nghiệp e ngại rằng khách hàng chỉ cần hỏi trực tiếp AI là đủ, mà không cần truy cập website để tìm hiểu sản phẩm, dịch vụ như trước.

Khẳng định nhận xét trên là chưa chính xác, một chuyên gia AI lý giải: AI có thể tổng hợp, giải thích và định hướng thông tin, nhưng bản chất nó không sở hữu dữ liệu gốc và cũng không phải nơi giao dịch chính thức. Khi người dùng muốn mua hàng, đăng ký dịch vụ, hay xác thực độ tin cậy của một thương hiệu, họ vẫn cần được dẫn tới nguồn thông tin chính danh, mà đó chính là website của doanh nghiệp.

Minh chứng cho nhận định của mình, vị chuyên gia này dẫn ra kết quả khảo sát tại Mỹ cho thấy, lượng click dẫn đến website từ chatbot AI chỉ bằng 1/379 lần so với Google. Điều này chứng minh rằng, thay vì ý nghĩ “không cần” website, sự phát triển của AI chỉ đang tái định nghĩa vai trò của nó: Từ chỗ người dùng phải chủ động tìm kiếm, nay website trở thành đích đến cuối cùng mà AI, Google hay bất kỳ nền tảng nào đều phải dẫn khách hàng quay về.

“Ngôi nhà số” giúp doanh nghiệp tạo dựng thương hiệu

Theo các chuyên gia Internet, website với tên miền riêng chính là “ngôi nhà số” của mỗi tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp. Đây là tài sản số chính danh, nơi doanh nghiệp có toàn quyền kiểm soát nội dung, thương hiệu và trải nghiệm khách hàng.

Mạng xã hội có thể rất mạnh trong việc tiếp cận và thu hút sự chú ý, nhưng bản chất nó chỉ là “gian hàng thuê” trong một khu chợ đông đúc, phụ thuộc hoàn toàn vào thuật toán và chính sách của nền tảng. Trong khi đó, website lại giống như ngôi nhà thật sự của doanh nghiệp, với tính ổn định, sự bền vững và đáng tin cậy.

Phân tích của các chuyên gia cũng chỉ ra rằng, những nền tảng mạng xã hội chỉ nên được định hình là “phễu thông tin”, nơi tạo nhận diện và kéo khách hàng về. Còn nơi để xây dựng niềm tin, để khách hàng ra quyết định và giao dịch, sẽ luôn là website. Đây cũng là lý do vì sao dù công cụ tìm kiếm có thay đổi, ChatGPT và các công cụ AI vẫn ưu tiên dẫn khách về website, chứ không phải các kênh khác.

ChatGPT và các công cụ AI lựa chọn trích dẫn nguồn nội dung ổn định, có tính chính danh, minh bạch; và nguồn đó thường là website với tên miền riêng. Bởi lẽ, website có địa chỉ cố định (URL, tên miền), dễ kiểm chứng, dễ dẫn nguồn; nội dung trên website được xuất bản công khai và có thể được hệ thống AI/Google lập chỉ mục, kiểm chứng; website thuộc quyền sở hữu độc lập của doanh nghiệp, không bị chi phối bởi chính sách thuật toán của bên thứ ba.

Trong khi đó, các nền tảng mạng xã hội với nội dung biến đổi liên tục, khó lập chỉ mục ổn định cho AI. Các trang này nằm trong hệ sinh thái khép kín của nền tảng. AI không phải lúc nào cũng có quyền truy cập dữ liệu đầy đủ, thậm chí nhiều phần nội dung bị chặn (private, group, thuật toán phân phối). "

Chính vì vậy, website với tên miền riêng trở thành kênh online bảo đảm tính ổn định, minh bạch và quyền sở hữu trọn vẹn cho doanh nghiệp. Và trong từng thị trường cụ thể, yếu tố tên miền lại càng có ý nghĩa quan trọng.

Tại Việt Nam, điều đó được thể hiện rõ nhất qua tên miền quốc gia “.vn”. Nếu doanh nghiệp muốn tiếp cận và chinh phục khách hàng Việt, website với tên miền “.vn” là lựa chọn tối ưu. Tên miền “.vn” là yếu tố khác biệt giúp doanh nghiệp tạo dựng niềm tin với khách hàng nội địa. Khi nhìn thấy một website gắn với .VN, người tiêu dùng dễ dàng nhận biết đây là thương hiệu trong nước, tin cậy và được pháp luật Việt Nam bảo hộ.

Theo thống kê của Trung tâm Internet Việt Nam – VNNIC (Bộ KH&CN), tên miền “.vn” nói chung và tên miền “.biz.vn” vẫn liên tục tăng trưởng trong thời gian qua, phân nào cho thấy nhiều doanh nghiệp vẫn chọn website là nơi tạo dựng uy tín, niềm tin với khách hàng và thúc đẩy giao dịch. Lũy kế đến giữa tháng 8/2025, tên miền “biz.vn” đã đạt hơn 9.500 và tổng số tên miền ".vn" là khoảng 664.000.

"AI có thể thay đổi cách người dùng tìm kiếm thông tin, nhưng không thể thay thế website – nơi giúp doanh nghiệp tạo dựng uy tín và thúc đẩy giao dịch. Với thị trường Việt Nam, doanh nghiệp muốn phát triển bền vững nên bắt đầu bằng website với tên miền quốc gia .vn", một chuyên gia Internet nêu quan điểm.