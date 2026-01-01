Bé gái nặng 3,5kg, chào đời an toàn, khỏe mạnh, đúng khoảnh khắc giao thừa trong sự theo dõi sát sao và chăm sóc tận tình của ê-kíp bác sĩ, hộ sinh khoa Đẻ, Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Bé gái chào đời đầu tiên năm 2026 tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Ảnh: BVCC

Ngay sau sinh, bé Khánh Linh được thực hiện da kề da với mẹ – một khoảnh khắc gắn kết thiêng liêng, nơi tình mẫu tử được đánh thức bằng hơi ấm và nhịp tim yêu thương.

Chị Ngọc, mẹ của bé đã không giấu được giọt nước mắt hạnh phúc khi lần đầu ôm con trong vòng tay.

“Mọi mệt mỏi dường như tan biến khi em nghe tiếng khóc chào đời của con. Gia đình em biết ơn các bác sĩ và hộ sinh đã tận tình chăm sóc để hai mẹ con được bình an. Đây là khoảnh khắc hạnh phúc mà em sẽ không bao giờ quên”, chị Ngọc xúc động chia sẻ.

Có mặt bên giường sản phụ vào thời khắc đặc biệt, GS.TS Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ Sản Trung ương, gửi những lời chúc mừng, trao gửi niềm tin và mong ước về một khởi đầu bình an, tốt đẹp cho em bé và gia đình.