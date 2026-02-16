Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Năm Căn cho biết, khoảng 21h ngày 14/2, đơn vị tiếp nhận 3 bệnh nhân gồm T.T.T (15 tuổi), L.T.T.N (21 tuổi) và N.H.M (18 tuổi), cùng trú tại Ấp 5, xã Đất Mới, trong tình trạng mệt, nôn và tê lưỡi.

Các bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm độc sò ốc, theo dõi ngộ độc sam. Qua xác minh ban đầu, khoảng 20h cùng ngày, cả ba người ăn tối tại một quán ốc ở Ấp 7, xã Năm Căn với các món: ốc hương sốt trứng muối, ốc mỡ xào bơ bắp, sam nướng và hàu nướng mỡ hành.

Chỉ sau khoảng 15 phút, T.T.T xuất hiện triệu chứng mệt, buồn nôn, tê lưỡi; 10 phút sau, 2 người còn lại có biểu hiện tương tự và được đưa đi cấp cứu. Đến 11h30 ngày 15/2, cả ba bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, tiếp tục được theo dõi.

Cũng trong tối 14/2, lúc 21h45, bệnh viện tiếp nhận thêm một trường hợp khác là ông N.H.T (46 tuổi, ngụ ấp Cải Lá, xã Tân Ân) với biểu hiện mệt, tê môi, đau vùng thượng vị và nôn. Bệnh nhân được chẩn đoán ban đầu nhiễm độc sò ốc, theo dõi ngộ độc sam.

Thông tin xác minh cho thấy, sáng cùng ngày, tại nhà ông H.H.T có tổ chức ăn nhậu với khoảng 10 người, thực đơn gồm thịt lợn nướng, rau sống và mắm tôm. Sau đó, khoảng 10h, ông H.H.T tiếp tục ăn sam tự bắt cùng hai người khác. Đến khoảng 16h, ông xuất hiện đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, mệt và tụt huyết áp, được đưa đi cấp cứu.

Trước diễn biến trên, ngày 16/2, Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) đã có công văn hỏa tốc gửi Sở Y tế tỉnh Cà Mau, yêu cầu khẩn trương chỉ đạo Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh phối hợp chặt chẽ với Bệnh viện Đa khoa Năm Căn tổ chức điều trị kịp thời cho các bệnh nhân, bảo đảm không để xảy ra tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.

Cơ quan này cũng đề nghị địa phương theo dõi sát tình trạng sức khỏe người bệnh, trong trường hợp cần thiết, kết nối hội chẩn liên viện với tuyến trên để được hỗ trợ chuyên môn kịp thời.

Sở Y tế tỉnh Cà Mau được yêu cầu chỉ đạo Trạm Y tế xã Đất Mới và Trạm Y tế xã Tân Ân điều tra vụ việc, xác định nguyên nhân gây ngộ độc đồng thời giám sát chặt chẽ diễn biến, phát hiện sớm và xử trí kịp thời các trường hợp tương tự có thể phát sinh.

Bên cạnh đó, Cục An toàn Thực phẩm đề nghị địa phương tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân về an toàn thực phẩm, nhất là với các thực phẩm truyền thống, theo tập quán địa phương.

Người dân được khuyến cáo lựa chọn thực phẩm tươi, sạch; thực hiện ăn chín, uống sôi; không để thực phẩm sống lẫn với thức ăn chín; thức ăn đã nấu nên sử dụng trong 2 giờ đầu hoặc bảo quản đúng cách, đun kỹ trước khi dùng lại; không sử dụng thực phẩm quá hạn, ôi thiu.

Đặc biệt, người dân không ăn các loài động vật hoang dã, các loài hải sản lạ mà không biết rõ cách chế biến hoặc nguồn gốc xuất xứ.

“Người dân khi ăn hải sản nếu xuất hiện các dấu hiệu ngộ độc như tê môi, tê lưỡi lan xuống chân tay, nôn, đau bụng, tiêu chảy cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời”, văn bản của Cục An toàn Thực phẩm nêu rõ.