Theo chuyên gia dinh dưỡng Lâm Lệ Sâm (Đài Loan, Trung Quốc), mỗi loại khoai lang đều có đặc điểm dinh dưỡng riêng, phù hợp với những nhu cầu sức khỏe khác nhau, không thể đánh giá loại nào “tốt nhất” một cách tuyệt đối.

Theo SETN, chuyên gia Lâm cho biết khoai lang ruột vàng là loại phổ biến nhất và cũng được nhiều người ưa chuộng nhờ hương vị đậm. Phần thịt có màu vàng kim, mùi thơm rõ, kết cấu mềm mịn, tơi xốp và độ ngọt cao. Về mặt dinh dưỡng, khoai ruột vàng nổi bật nhờ hàm lượng canxi và kali cao, có tác dụng duy trì sức khỏe xương, hỗ trợ ổn định huyết áp và giảm tình trạng tích nước trong cơ thể.

Bên cạnh đó, loại khoai này còn cung cấp vitamin B1, góp phần thúc đẩy chuyển hóa năng lượng và giảm mệt mỏi. Nhờ đặc điểm mềm, ngọt và thơm, khoai ruột vàng thích hợp để luộc, nướng hoặc nấu cùng cơm.

Khoai lang là thực phẩm bình dân nhưng chứa nhiều chất dinh dưỡng. Ảnh: TVBS

Trong khi đó, khoai lang ruột đỏ được đánh giá cao ở khả năng hỗ trợ thị lực và làn da. Chuyên gia Lâm cho biết phần thịt khoai có màu cam đỏ do chứa nhiều carotenoid, đặc biệt là beta-carotene - tiền chất của vitamin A. Thành phần này có lợi cho mắt, giúp duy trì làn da khỏe mạnh và tăng cường hệ miễn dịch. So với khoai ruột vàng, khoai ruột đỏ có năng lượng thấp hơn và chứa nhiều nước hơn. Khoai mềm, mịn, vị ngọt nhẹ, phù hợp để nấu cháo loãng, làm khoai lang mật hoặc chế biến các món tráng miệng.

Khoai lang ruột tím có màu sắc như vậy do chứa lượng lớn anthocyanin. Đây là hợp chất có khả năng chống oxy hóa mạnh, giúp loại bỏ các gốc tự do trong cơ thể, bảo vệ hệ tim mạch và góp phần làm chậm quá trình lão hóa. Ngoài ra, khoai ruột tím thường có hàm lượng chất xơ cao hơn so với khoai ruột vàng và ruột đỏ, từ đó hỗ trợ nhu động ruột, cải thiện tiêu hóa và tăng cảm giác no. Tuy nhiên, loại khoai này có kết cấu chắc hơn và độ ngọt thấp hơn, nên không phải ai cũng thích.

Không chỉ phân tích sự khác biệt giữa các loại khoai lang, chuyên gia Lâm cũng đưa ra một số khuyến nghị về cách ăn để tận dụng tối đa giá trị dinh dưỡng. Khoai lang nếu được ăn cả vỏ sẽ giúp gia tăng lợi ích cho sức khỏe, bởi vỏ khoai chứa nhiều chất xơ và các hợp chất polyphenol thực vật. Khoai sau khi rửa sạch, hấp hoặc nướng nguyên vỏ sẽ giúp cơ thể hấp thu dinh dưỡng đầy đủ hơn.

Bên cạnh đó, chuyên gia dinh dưỡng này cũng lưu ý rằng khoai lang sau khi nấu chín nếu để nguội hoặc làm lạnh rồi mới ăn sẽ tạo ra nhiều tinh bột kháng hơn. Loại tinh bột trên giúp làm giảm chỉ số đường huyết (GI), hỗ trợ ổn định đường máu và có lợi cho quá trình kiểm soát cân nặng. Tuy vậy, bà nhấn mạnh rằng khoai lang vẫn thuộc nhóm thực phẩm giàu tinh bột, do đó cần ăn với lượng phù hợp.