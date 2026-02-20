Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hai ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 21-22/2 (mùng 5-6 Tết), khu vực Bắc Bộ duy trì hình thái thời tiết có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng khu vực vùng núi và trung du ngày 22/2 (mùng 6 Tết) có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Sáng và đêm trời lạnh.

Thời tiết Hà Nội ấm áp hai ngày cuối kỳ nghỉ lễ, thuận lợi cho người dân du xuân. Ảnh: Nam Khánh

Nhiệt độ cao nhất ở miền Bắc những ngày này dao động trong khoảng 23-27 độ, khu Tây Bắc có nơi trên 28 độ; thấp nhất 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ.

Riêng thời tiết Hà Nội, có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ; thấp nhất 19-21 độ.

Cơ quan khí tượng nhận định, bắt đầu ngày làm việc đầu tiên của năm Bính Ngọ (23/2), Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, sương mù nhẹ rải rác, gió đông nam cấp 2; trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ, cao nhất 24-25 độ.

Thời tiết Hà Nội có thể mưa nhỏ những ngày làm việc đầu năm Bính Ngọ. Nguồn: NCHMF

Từ ngày 24-25/2, do không khí lạnh tăng cường yếu lệch đông kết hợp với hội tụ gió trên cao, khu vực Hà Nội duy trì nền nhiệt ít biến động, trời nhiều mây, xuất hiện mưa nhỏ; đêm và sáng trời lạnh.

Cũng trong hai ngày cuối tuần này (21-22/2), khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Phía Bắc sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ; thấp nhất 20-23 độ.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, ở phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; phía Nam ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 27-31 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ; thấp nhất 22-25 độ.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục trạng thái thời tiết ổn định đặc trưng của mùa khô. Trong đó, nhiệt độ cao nhất ở cao nguyên là 28-31 độ, có nơi trên 31 độ; thấp nhất 16-20 độ, có nơi dưới 16 độ.

Tại Nam Bộ, nắng bắt đầu xuất hiện với cường độ mạnh hơn; riêng khu vực miền Đông Nam Bộ, nắng nóng cục bộ sẽ xuất hiện vào thời điểm trưa và đầu giờ chiều với nhiệt độ cao nhất 31-35 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ; thấp nhất 22-26 độ.

Dự báo thời tiết tuần làm việc đầu tiên năm Bính Ngọ, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ đêm 22/2 đến ngày 2/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ đêm 22-23/2 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Khoảng ngày 24-25/2 và từ 27/2-1/3, khu vực này có mưa và mưa nhỏ rải rác. Đêm và sáng trời lạnh.

Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vài nơi; từ khoảng 24-26/2 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông.

Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo chính quyền và người dân thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo ngắn hạn 1-3 ngày để chủ động ứng phó với thời tiết diễn biến phức tạp, cực đoan, bảo đảm an toàn cho sản xuất và đời sống.