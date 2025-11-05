Đây là thông tin được chia sẻ tại Đại hội Công đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2025 - 2030 do Công đoàn Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa tổ chức ngày 4/11.

Đại hội lần thứ XI là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Công đoàn Công ty. Trong nhiệm kỳ 2022 - 2025, Công đoàn đã đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hướng tới “Năng suất - An toàn - Hiệu quả - Đoàn kết - Sáng tạo”, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty.

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ đã chỉ rõ, Công đoàn công ty đã chủ động phối hợp với chuyên môn thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; quan tâm thăm hỏi, động viên đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương.

Ông Vũ Quang Sáng - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Phát điện 3 phát biểu và chỉ đạo Đại hội

Đại hội thống nhất phương hướng hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2025 - 2030: tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; nâng cao vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; xây dựng văn hóa doanh nghiệp, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo trong toàn thể đoàn viên, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Sản xuất - Kinh doanh của Công ty.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Công ty lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 9 đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của đoàn viên, người lao động. Tại Hội nghị BCH lần thứ nhất, đồng chí Võ Nhu được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa khóa XI, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt Đại hội và nhận hoa chúc mừng từ Ban Lãnh đạo TCT và Công ty

Thành công của Đại hội là tiền đề quan trọng để Công đoàn Công ty tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đồng hành cùng chuyên môn, chăm lo tốt hơn đời sống người lao động, góp phần xây dựng Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa ngày càng phát triển bền vững.

Vũ Đình Thắng